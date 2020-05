13.05.2020 h 11:36 commenti

Donazione di sangue senza test seriologico per Covid-19, ecco cosa prevedono i protocolli

Una raccolta più approfondita delle notizie che riguardano il donatore prima di riempire la sacca di sangue per escludere il rischio di infezione. Il direttore della struttura di Medicina trasfusionale Prato-Pistoia della Asl: "Non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino il contagio attraverso il sangue. Il margine di tranquillità è molto alto"

nadia tarantino

Una valutazione ancora più rigida, una anamnesi ulteriormente accurata e approfondita su ogni donatore del sangue: è una barriera molto spessa quella che il centro trasfusionale della Asl Toscana centro ha alzato in seguito all'emergenza coronavirus. Una barriera che, pur in assenza della obbligatorietà del test seriologico e del tampone, garantisce un buon margine di fiducia, anzi, per dirla con le parole del direttore della struttura di Medicina trasfusionale di Prato e Pistoia, Antonio Crocco, “un alto margine di tranquillità su ogni singola sacca di sangue”. “Non ci sono evidenze scientifiche che possano testimoniare il contagio attraverso il sangue – spiega Crocco – certo, non possiamo neppure escluderlo visto che parliamo di un virus nuovo alla cui conoscenza, ogni giorno, si aggiunge qualcosa in più”. Non ci sono state né ordinanze ministeriali né ordinanze regionali a modificare i protocolli relativi alla donazione del sangue che, fatto salvo un approccio assolutamente più prudenziale ai donatori vecchi e nuovi e una logistica necessariamente mutata per l'accesso alle strutture, ha seguito il suo iter ordinario. “In Italia come in molti altri Paesi europei non è cambiata la modalità – dice il dottor Crocco – siamo in linea su questo. La garanzia, ripeto, non la possiamo assicurare, nessuno ha la verità in tasca e lo zero assoluto non esiste ma il livello di tranquillità è molto alto. Io lo consiglierei un test che escluda l'infezione ma è giusto precisare una volta di più che con una indagine conoscitiva dettagliata, severa, puntuale, attenta e chi più ne ha più ne metta, si raggiunge una soglia di tranquillità molto alta”.A monte della donazione, va detto, c'è già una selezione naturale: chi ha patologie e chi ha un'eta avanzata, per esempio, non può donare e ciò significa che la popolazione dei donatori, per la maggior parte tra i 35 e i 45 anni, è costituita da persone sane con un bassa suscettibilità a contrarre il virus. “L'anamnesi che viene fatta in questo periodo di emergenza coronavirus serve – spiega il direttore della struttura di Medicina trasfusionale – a escludere chiunque abbia avuto comportamenti o frequentazioni a rischio: si scarta chi ha avuto contatti nei 14 giorni precedenti con soggetti anche potenzialmente contagiati e chi ha avuto sintomi riconducibili all'infezione, e sta fermo per diverso tempo anche chi è risultato negativo al doppio tampone di controllo dopo essersi ammalato. In questo ultimo caso, rispetto alla linea del ministero che suggerisce uno stop di 14 giorni successivamente alla negatività, noi adottiamo una misura di ulteriore prudenza facendo passare altri 14 giorni”. E se un donatore è asintomatico? “Chi è stato contagiato e non manifesta i sintomi dell'infezione – spiega Antonio Crocco – può contagiare ma per un donatore questo è impossibile proprio per via di quella anamnesi molto, molto stringente”.Non solo: a tutti i donatori viene raccomandato di comunicare qualsiasi tipo di variazione, anche apparentemente insignificante, del loro stato di salute: "In questi tre mesi e passa - dice il dottor Crocco - è successo solo una volta di essere stati contattati da un donatore che ci ha detto di essere entrato in contatto con persone a rischio coronavirus il giorno dopo aver donato: è chiaro che la sacca era buona, non c'erano problemi da questo punto di vista, ma è un esempio per dire quanto è alta l'attenzione da parte di tutti”.La donazione del sangue, incredibile ma vero, ha contato su una sorta di immunità: il volume del sangue a disposizione non ha subito oscillazioni. “I donatori – ancora il dottor Crocco – hanno continuato a donare e lo hanno fatto ancora di più dopo gli appelli lanciati dalle associazioni nei primi giorni di emergenza sanitaria. C'è stato addirittura un lieve innalzamento delle riserve dovuto anche alla parziale chiusura degli ospedali e alla conseguente interruzione delle operazioni chirurgiche rinviabili. Ringrazio chi nel periodo delle restrizioni è uscito di casa per venire a esprimere questo grande gesto di solidarietà, ringrazio le associazioni che hanno lavorato tanto e bene nell'interesse della collettività”. Un lavoro di squadra vincente e più che mai prezioso in un momento di grande sofferenza per tutta la sanità.“Una cosa la vorrei dire: abbiamo imparato, pagando un prezzo molto alto, che basta il nanometro di diametro che ha questo virus per mettere tutto il mondo in ginocchio. Su questo bisogna investire, su questo dovrebbe essere fatti gli sforzi maggiori. E invece si è pensato molto, per esempio, a far girare l'economia che, per carità, mica è sbagliato ma lo diventa se non si adotta un po' di lungimiranza. Abbiamo delocalizzato la manifattura e oggi che c'è bisogno di mascherine come e più del pane, siamo costretti a ricorrere alla Cina. Costretti da un errore del passato. Mi auguro che il coronavirus insegni qualcosa”.