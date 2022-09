27.09.2022 h 15:35 commenti

Donazione di sangue di gruppo per i dipendenti Centria, l'azienda li premia

La società del Gruppo Estra è stata tra la prima in Toscana a promuovere tra il proprio personale una campagna di donazione. Iniziativa che è stata accolta con entusiasmo e orgoglio e che potrebbe essere estesa a tutte le società del Gruppo

Dare prima di ricevere: è questo il valore che Centria, società del Gruppo Estra, ha voluto trasmettere ai propri dipendenti invitandoli a donare il sangue in orario di lavoro. Si tratta di un’iniziativa davvero meritevole ed unica nel suo genere. Non era mai avvenuto prima, almeno in Toscana, che un’impresa si facesse promotrice di una campagna di donazione sangue a proprie spese. Già, perché in questo frangente Centria ha anteposto il bene comune al proprio, favorendo l’adesione dei propri dipendenti alla giornata di donazione, sapendo bene che sarebbe spettata loro anche la giornata di riposo successiva.

Nei giorni scorsi i dipendenti donatori sono stati accolti nella sede di Prato per il meritato riconoscimento. Una maglia di Centria con l’epigrafe: “the generouse blood of”, ha voluto rimarcarne il gesto di solidarietà compiuto da ciascuno di loro. Una campagna di solidarietà senza precedenti che è stata accolta con entusiasmo e orgoglio dal personale. Tante le adesioni pervenute da tutte le sedi operative di Centria: Prato, Arezzo e Siena. Si parla già di replicarla e di estenderla a tutte le Società del Gruppo Estra.