Donazione del Tempio Buddista alla Pubblica Assistenza che potenzierà la protezione civile

Grazie al contributo versato in occasione delle celebrazioni del Capodanno cinese, sarà ampliato il magazzino

Il magazzino di protezione civile della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato sarà ampliato grazie alla donazione effettuata dal Tempio Buddista Pu Hua Si di Prato, in occasione del Capodanno Cinese, in corso in piazza del Mercato, del quale l’associazione di via San Jacopo è stata incaricata di curare il piano sanitario e più in generale la sicurezza dell’appuntamento.

“Per noi è un onore aver ricevuto l’incarico dall’associazione del Tempio Buddista Pu Hua Si di Prato di svolgere il piano sanitario e il servizio di sicurezza per questo Capodanno cinese”, ha esordito così Andrea Meoni, vicepresidente Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, commentando il ruolo dell’associazione di via San Jacopo nei festeggiamenti in corso in piazza del Mercato.

“Un progetto – ha sottolineato Meoni – che fa già parte delle tradizioni della città di Prato, vista la numerosa presenza di cittadini di origine cinese. Desidero inoltre ringraziare il Tempio Buddista per la generosa nuova donazione che ha voluto fare alla Pubblica Assistenza, che ci permetterà di ampliare il magazzino di protezione civile con numerose nuove attrezzature”.