Donato un defibrillatore automatico ai carabinieri per la stazione di Iolo

E' un dono della onlus Regalami un Sorriso e dal sacro militare Ordine costantiniano di San Giorgio. Stamani la cerimonia

La onlus Regalami un Sorriso in collaborazione con la referenza pratese del sacro militare Ordine costantiniano di San Giorgio, ha consegnato al comandante provinciale dei carabinieri, Marco Grandini, un defibrillatore automatico esterno per la stazione di Iolo. L’evento si inserisce in una più ampia cornice di iniziative dell’ordine dei Cavalieri costantiniani a favore di enti e associazoni che operano a beneficio della collettività nel territorio pratese. L’apparecchiatura elettromedicale comincerà da subito il suo servizio e potrà essere utilizzata sia in sede sia dai militari impegnati in servizi di pattuglia sul territorio. La preziosa sinergia con la Misericordia di Iolo ha consentito di formare i carabinieri all’utilizzo del dispositivo. Per la onlus pratese presieduta da Piero Giacomelli si tratta del defibrillatore numero 146.