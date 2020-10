30.09.2020 h 16:32 commenti

Donato alla fondazione Meyer il ricavato della cena organizzata per l’anniversario del Ponte Manetti

L'iniziativa ha inoltre permesso l’acquisto di un telo per le videoproiezioni che sarà a disposizione del Comune per tutti gli eventi pubblici

Mille euro, ricavati dalla cena di “compleanno” del Ponte Manetti di sabato 12 settembre, sono stati donati alla fondazione dell’ospedale Meyer. Con questo gesto il comitato Ponte Manetti - nato lo scorso anno per celebrare l'inaugurazione e di cui fanno parte associazioni e cittadini del territorio poggese - ha inteso dare alla due giorni di festeggiamenti anche uno scopo benefico. Quella serata ha inoltre permesso l’acquisto di un telo per le videoproiezioni che sarà a disposizione del Comune per tutti gli eventi pubblici.

Con i fondi rimanenti, intorno ai 100 euro, il comitato Ponte Manetti ha scelto di promuovere e sostenere il video-documentario “Ponte del Manetti, un ritorno Magnifico” firmato dal giovane regista Simone Ducci. Si tratta di un documentario, proiettato durante la due giorni di eventi, che tiene memoria di una porzione di storia del territorio e che è stato messo a punto raccogliendo le interviste a chi ha contribuito alla realizzazione del nuovo ponte, amministratori di ieri e di oggi, ingegneri e architetti.

“Siamo orgogliosi che il lavoro fatto affinché Poggio potesse festeggiare a dovere il primo anno del nuovo ponte, abbia anche portato a una donazione e a un contributo alla vita culturale del nostro territorio – dichiarano il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, e l’assessore alla cittadinanza Maria Teresa Federico. “Il lavoro del comitato non si ferma – aggiunge uno dei membri del comitato Ponte Manetti, Matteo Lenzi - continueremo infatti ad organizzare appuntamenti collaterali e di valorizzazione per il ponte e per tutto il territorio in generale”.

