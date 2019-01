Obiettivo raggiunto per la Fondazione Sandro Pitigliani che, anche grazie all'impegno dei clubs services di Prato e provincia, della Cna e di tanti cittadini, ha ampiamento completato la raccolta dei fondi per l’acquisto di una attrezzatura per il raffreddamento del cuoio capelluto che prevenga l’alopecia nelle donne sottoposte a chemioterapia. Apparecchiatura da donare alla Soc di Oncologia medica, diretta dal dottor Angelo Di Leo.

Non solo è stato raggiunto ampiamente l’obiettivo, ma con i fondi raccolti è stato possibile istituire anche una borsa di studio della durata di un anno, intitolata al professor Salvatore Sini, a favore di giovani neolaureati in scienze infermieristiche iscritti all’ordine professionale di Prato e non ancora in possesso di contratto di lavoro. La borsa di studio permette di dare la possibilità ad un neo-laureato di effettuare una ricerca/valutazione sull’utilizzo del dispositivo medico in questione.

In particolare verrà monitorata l’efficacia del dispositivo nei confronti di alcuni chemioterapici tra i maggiori alopecizzanti quali le Antracicline e i Taxani e gli eventuali effetti collaterali dovuti al suo utilizzo. Il bando è reperibile sul sito della Fondazione Sandro Pitigliani Onlus: http://www.fondazionesandropitigliani.it e presso la segreteria dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato.