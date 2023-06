14.06.2023 h 10:44 commenti

Donato al pronto soccorso un macchinario per il massaggio cardiaco meccanizzato costante e continuo

L'apparecchio è stato acquistato dal centro per i Diritti del malato e da Conad e da oggi è a disposizione della struttura guidata dal dottor Magazzini

Il Pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano ha in dotazione un nuovo dispositivo medico che permetterà di intervenire su pazienti colpiti da arresto cardio-circolatorio effettuando un massaggio cardiaco meccanizzato costante e continuo. Il macchinario è stato donato dall'associazione Centro per i Diritti del Malato insieme a Conad.

Si tratta, in particolare, di un'apparecchiatura elettromedicale di compressione toracica Lucas 3.1 della Stryker, destinata alla struttura organizzativa di Medicina d’Urgenza dell’ospedale pratese, diretta dal dottor Simone Magazzini. Il nuovo acquisto sarà particolarmente utile negli interventi di primo soccorso in quanto l’apparecchio esegue il massaggio cardiaco in maniera meccanica automatica e soprattutto, garantendo un adeguato supporto cardiocircolatorio alla persona oggetto dell’intervento.

“Il pronto soccorso di Prato è il secondo in Toscana per affluenza ed ha un’area rossa fra le più attive in tutta la regione, vi opera personale formato e competente, il supporto tecnologico in queste difficili situazioni cliniche è di fondamentale aiuto, per questo ringrazio la sensibilità è la generosità del donatore” dichiara il dottor Simone Magazzini.

“Ringraziamo Conad e il Centro per i Diritti del Malato perché nuovamente hanno deciso di supportare il presidio ospedaliero pratese e di consentire pertanto una importante implementazione della dotazione elettromedicali dedicati all'emergenza-urgenza” evidenzia Sara Melani.