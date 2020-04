09.04.2020 h 17:45 commenti

Donati oltre 100 chili di pasta a infermieri e medici, la gara di solidarietà non si ferma

Al personale sanitario del Santo Stefano in dono ravioli, gnocchi e spaghetti alla chitarra. Intanto continuano le donazioni di mascherine e a Vaiano versati 5mila euro per le famiglie in difficoltà

Accanto all'impegno del volontariato ci sono anche tante associazioni e aziende che stanno facendo donazioni all'ospedale e alla Protezione civile. Solo in questi ultimi giorni sono state donate 1.500 mascherine alla polizia municipale da parte dell'azienda Indiaunozero, mentre altre mascherine sono state consegnate alla Protezione civile dall'associazione La Forza di Giò e destinate alle Rsa pratesi.

La ditta noleggi Sedoni mette a disposizione della Vab, e quindi del sistema di Protezione civile, i propri mezzi, utili per tutti gli altri spostamenti necessari in questi giorni, come per esempio per la distribuzione a casa della spesa per chi non ha rete familiare.

Una donazione speciale è quella che ha fatto il Pastificio Lucci a infermieri e medici dell'ospedale di Prato: 110 kg di pasta fresca tra ravioli, gnocchi e spaghetti alla chitarra che il personale sanitario potrà utilizzare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Stamattina un'altra donazione di alimenti è stata fatta da Borgo de’ Medici per le famiglie più bisognose, attraverso la Charitas per l’Emporio della Solidarietà.

Il gruppo cinese Mengdi (con la consociata Mengdi Italia che ha sede a Prato) ha invece donato ai sanitari del Santo Stefano 50 tute protettive a uso medico. La consegna fa parte di una più ampia donazione di attrezzature di sicurezza che arriverrà nei prossimi giorni.

Mentre la Farmacia Cooperativa di Vaiano ha donato 5mila euro all'ammnistrazione comunale da destinare a famiglie bisognose che a causa della pandemia hanno perso il lavoro e quindi sono in difficoltà nel pagare affitti o bollette. SI contributi verranno assegnati tramite le assistenti sociali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus