Donate tremila mascherine alle Rsa, iniziativa dell'associazione Ghost 4x4

Ieri la distribuzione a sette residenze sanitarie assistite di Prato. "Abbiamo pensato ai nonni che sono fortemente a rischio e ai lavoratori che si prendono cura di loro"

Tremila mascherine distribuite tra le Rsa Casa di Marta, Villa Niccolini, Casa Serena, Sereni Orizzonti, Santa Maria della Pietà, Villa Maria Assunta e Santa Caterina de' Ricci. E l'iniziativa dell'associazione Ghost 4x4 nata due anni fa per promuovere e condividere la passione per il fuoristrada. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 marzo, alcuni esponenti dell'associazione hanno suonato al campanello delle residenze sanitarie assistite per donare le mascherine, utilissimi dispositivi di protezione per gli anziani che sono soggetti a forte rischio nell'emergenza sanitaria coronavirus.

“Abbiamo deciso di donare non solo a chi combatte in prima linea come i volontari delle associazioni, ma anche a quelle persone che sono a rischio, i nostri nonni ricoverati nelle Rsa e a tutti i lavoratori che si prendono cura di loro”, il commento di Ghost 4x4.



