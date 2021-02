11.02.2021 h 14:43 commenti

Donate oltre centocinquanta opere d'arte per il museo di arte sacra in San Domenico

La donazione è stata fatta Carlo Palli che è stato nominato dal vescovo curatore della sezione arte sacra contemporanea, quella antica sarà affidata a Claudio Cerretelli . Quadri, sculture e installazione verranno esposte in una mostra a marzo

Un altro passo verso il Museo di arte sacra in San Domenico: il collezionista Carlo Palli ha donato alla Diocesi oltre 150 opere d’arte contemporanea a tema religioso.

Le sculture, i quadri e le installazioni saranno esposte a partire dalla fine di marzo in una mostra in via di realizzazione "Molte di queste opere- sottolinea Palli - sono inedite, mentre altre sono realizzate appositamente per questa mostra".

Tra i tanti artisti rappresentati Emilio Isgrò (presente con una imponente e suggestiva opera composta da 12 grandi quadri), Hermann Nitsch, l’architetto radicale Alessandro Poli, la pratese Gabriella Furlani (presente con dieci bassorilievi), Elio De Luca con il suo «Cantico dei Cantici», Ignazio Fresu (con una installazione dedicata all’Ultima Cena) e Marcello Aitiani.

Le opere poi, diventeranno parte fondamentale della sezione d’arte contemporanea, che, insieme a quella di arte sacra antica costituiranno le due parti in cui sarà diviso il museo.

Palli è stato nominato dal vescovo Giovanni Nerbini curatore della sezione contemporanea, mentre Claudio Cerretelli, direttore dei Musei diocesani, sarà il curatore della sezione antica.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus