02.02.2022 h 17:19 commenti

Donate 2.550 felpe al personale sanitario del Santo Stefano e dell’Asl Toscana centro

Prodotte da Pangaia e distribuite con la collaborazione di Beste: sono destinate a chi da due anni è in prima linea nella lotta alla pandemia

La generosità di Pangaia e Beste fa squadra e dimostra vicinanza agli operatori sanitari del Santo Stefano e degli altri ospedali dell’Asl Toscana Centro che da due anni sono impegnati nell’emergenza sanitaria.

Ieri mattina, 2 febbraio, al Beste Hub di via Bologna, alcuni rappresentanti delle professioni sanitarie del Santo Stefano, hanno ritirato pacchi regalo con oltre 2.550 felpe prodotte da Pangaia e consegnate in Italia grazie alla collaborazione di Beste.

Ad accogliere la delegazione sanitaria erano presenti: Matteo Santi amministratore delegato di Beste e altri delegati dell’azienda di abbigliamento.

Le “Surprise box” con le felpe sono state donate ai rappresentanti di medici, infermieri, altri operatori della sanità e saranno distribuite all’ospedale di Prato e negli altri ambiti territoriali dell’azienda sanitaria. A rappresentare il personale sanitario hanno partecipato Sara Melani direttrice del Santo Stefano, Fabrizio Chiesi, medico della direzione sanitaria ospedaliera, Daniela Ammazzini, direttrice infermieristica Area pratese, Stefania De Biase e Roberta Matteoni referenti infermieristiche.

Nel 2020, in piena pandemia, Beste si rese disponibile ad aiutare il mondo sanitario cogliendo l’esigenza di quel momento attraverso l’importazione di mascherine e la produzione di tute protettive per gli operatori sanitari dell’ospedale di Prato coinvolgendo Pangaia che insieme a Beste mise a disposizione 500 tute. Quest’anno Pangaia ha ricontattato Beste e richiesto la collaborazione per donare delle felpe, prodotte e dedicate al personale sanitario.