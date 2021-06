14.06.2021 h 16:46 commenti

"Dona il sangue oggi!": l'appello compare sui sacchetti del pane

L'iniziativa promossa dalla Fratres insieme ad alcuni panifici associati a Confartigianato Imprese Prato: "La donazione di sangue serve come il pane"

Oggi, lunedì 14 giugno, ricorre la Giornata mondiale del donatore di sangue. La Fratres, per sensibilizzare la cittadinanza a compiere un gesto semplice ma quanto mai importante, quale appunto la donazione del sangue, ha promosso per l’occasione una particolare iniziativa in collaborazione con Confartigianato Imprese Prato e grazie alla disponibilità di alcuni panifici ad essa associati.

Nei giorni scorsi Fratres ha infatti fornito a coloro che hanno aderito al progetto dei sacchetti del pane dove campeggia da un lato un grosso cuore rosso dove c’è scritto «dona oggi», dall’altro la frase «La donazione di sangue serve come il pane. Fallo per te e per gli altri. Dona sangue oggi», oltre ai recapiti dell’associazione. Un modo semplice e diretto per sensibilizzare tutti coloro che compreranno il pane che donare sangue contribuisce a salvare vite umane.

«Generalmente in occasione di questa particolare giornata ci ritrovavamo per festeggiare insieme tutti i donatori – spiega Marco Diani, vicepresidente provinciale Fratres – Quest’anno abbiamo pensato di entrare direttamente nelle case dei pratesi con il pane. Il pane è vita, così come donare sangue è vita».

«Donare sangue è un grande atto di civiltà, quando ci hanno proposto questa iniziativa abbiamo immediatamente aderito – precisa Enrico Fogacci del Forno Fogacci – Ho sparso la voce tra i vari colleghi e in tanti hanno subito aderito. Tra i clienti in molti mi hanno detto che sono già donatori, e questo è molto bello».

Questi i forni che ad ora hanno aderito all’iniziativa: forno Fogacci, forno Guasti, panificio Il Duomo, Nuovo Forno Panci, panificio Montagni, panificio Cecconi, forno Bartolini, Antico Forno Tobia, forno Lastrucci, forno pasticceria Fiaschi e Pane Amore e Fantasia. Coloro che intendono contribuire a sostenere il progetto possono contattare Confartigianato. «Un’iniziativa meritevole che appoggiamo molto volentieri – aggiunge Francesca Grillo, responsabile Federazione Alimentazione Confartigianato Imprese Prato - Confartigianato è sempre sensibile a tutte le iniziative di solidarietà, e in particolare la categoria dei fornai, che ha subito accolto con favore questa iniziativa promossa da Fratres».

«Donare sangue salva tante vite – conclude Diani – Dall’inizio dell’anno ad oggi sono già state fatte 800 donazioni, ma c’è sempre bisogno di sangue». Si ricorda che possono donare le persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni per la prima donazione, peso superiore a 50 kg, in buono stato di salute e con un normale stile di vita. Prima di effettuare la donazione gli aspiranti donatori sono sottoposti a visita medica e analisi del sangue gratuitamente, permettendo anche di controllare il proprio stato di salute.

Fratres ha inoltre organizzato una giornata straordinaria di raccolta sangue in programma per domenica 20 giugno dalle 7 alle 11 nella sede di via Galcianese 17/1. È inoltre possibile donare anche al Centro trasfusionale dell’ospedale Santo Stefano di Prato dal lunedì al sabato, la prima e la terza domenica del mese, dalle 7,40 alle 10,20. Per informazioni e prenotazioni: 0574 609730; 366 4323527; info@fratres.prato.it.