Don Uberto Fedi è morto stamani all'alba, dal 4 novembre combatteva contro il covid

Il sacerdote guidava la parrocchia di Tavola da ben 64 anni ed era il parroco più anziano di tutta la diocesi di Prato

È morto questa mattina, 14 novembre, alle prime luci dell’alba don Uberto Fedi. Il sacerdote era ricoverato dal 4 novembre all’ospedale di Prato per aver contratto il coronavirus. Aveva 89 anni, era il parroco più anziano della Chiesa pratese e da ben 64 anni era alla guida della comunità di Santa Maria Maddalena a Tavola.

Don Fedi aveva lasciato la terapia intensiva e si trovava nel reparto di cure palliative. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate nelle ultime ore, il Covid purtroppo ha minato una situazione clinica resa fragile dall’età avanzata e questa mattina presto è arrivato il decesso.

Don Fedi era un sacerdote molto conosciuto e apprezzato in città. Il suo nome era legato in modo inscindibile a Tavola, frazione di Prato che è cresciuta durante la sua lunghissima permanenza in parrocchia. Qui arrivò nel 1956, due anni dopo la sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 29 giugno 1954. Quel giorno divenne prete insieme ad altri sacerdoti pratesi molto noti: monsignor Simone Scatizzi, futuro vescovo di Pistoia, il canonico Oreste Cioppi e don Brunero Palandri. Nel gennaio di quell’anno la diocesi di Prato era stata formalmente staccata da quella di Pistoia ed era in attesa della nomina di un vescovo proprio. Monsignor Pietro Fiordelli, primo vescovo residenziale di Prato, sarebbe arrivato nel mese di settembre del ’54, per questo i cinque sacerdoti furono ordinati dal pratese monsignor Giuseppe Gori, vescovo di Nepi e Sutri.