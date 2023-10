19.10.2023 h 16:31 commenti

Don Spagnesi non è più prete: Papa Francesco accoglie la richiesta di riduzione alla stato laicale

Lo fa sapere il vescovo Nerbini. La decisione del Santo Padre è stata notificata all'ex sacerdote della Castellina lo scorso 17 ottobre ed è immediatamente efficace

Don Francesco Spagnesi non fa più parte del clero, lascia gli abiti talari. Papa Francesco ha accolto la richiesta di riduzione allo stato laicale formulata dallo stesso sacerdote, ex parroco della Castellina, arrestato nel settembre del 2021 per aver importato droga dall'Olanda e averla ceduta agli ospiti dei festini che organizzava nell'appartamento del compagno, anche lui arrestato e anche lui, come Spagnesi, condannato. 3 anni e 8 mesi per l'ex parroco, sei mesi in meno per il compagno.Il 20 settembre il Santo Padre gli ha concesso le dimissione dallo stato clericale e l’esonero dagli obblighi connessi con il ministero sacerdotale. Tale deliberazione è stata notificata all’interessato il 17 ottobre scorso ed è immediatamente efficace. A darne notizia è stato il vescovo Giovanni Nerbini che ha preferito non aggiungere alcun commento. Per il 42enne tornare allo stato laicale significa evitare anche il processo canonico in cui gli sarebbero state contestate le stesse accuse per cui è stato condannato penalmente: importazione e cessione di droga, appropriazione indebita perché lo stupefacente veniva pagato con i soldi della parrocchia e con quelli della Misericordia di cui Spagnesi era correttore, truffa per aver chiesto e ottenuto offerte dai fedeli con la scusa di aiutare le famiglie povere.Ora per lui ci sono solo gli studi in Medicina, la facoltà che lasciò molti anni fa per diventare prete. Una sorta di ritorno alle origini ma da abbinare necessariamente al percorso di disintossicazione dalla droga che ha iniziato subito dopo l'arresto.Il ritorno alla normalità richiederà tempo anche perché la parrocchia della Castellina ha promosso una causa civile per recuperare i circa 180mila euro sottratti dalle sue casse.