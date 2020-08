26.08.2020 h 19:44 commenti

Don Luigi Provenzi non ce l’ha fatta, in lutto la Chiesa di Prato

Il parroco di San Domenico è morto nella serata di oggi dopo quattro giorni di agonia. Troppo gravi le ustioni riportate sull’ottanta per cento del corpo

Non ce l’ha fatta don Luigi Provenzi, il parroco settantanovenne di San Domenico caduto sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie dopo la ripulitura del giardino del chiostro ( leggi ).Il parroco ricoverato al Centro ustioni di Pisa, è morto oggi, mercoledì 26 agosto, dopo quattro giorni di agonia. Troppo gravi le ustioni riportate sull’ottanta per cento del corpo. Una tragedia che ha colpito tutta la Chiesa di Prato: don Provenzi era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Il vescovo aveva invitato i fedeli alla preghiera per affidare don Luigi Provenzi al Signore.