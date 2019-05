07.05.2019 h 09:21 commenti

Don Luigi Ciotti a Prato: il vescovo lo ha invitato per parlare ai cittadini

Domani il sacerdote, noto per la sua lotta contro le mafie, incontrerà i cittadini nella chiesa di San Francesco, alle 21. In programma anche una visita agli studenti del Datini e ai Ricostruttori nella Preghiera, alla Villa del Palco

Torna a Prato Don Luigi Ciotti, su invito del vescovo Agostinelli, per parlare alla città. L’appuntamento è domani mercoledì 8 maggio nella chiesa di San Francesco, alle 21. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Fondatore del Gruppo “Abele”, per aiutare le vittime delle dipendenze, e dell’Associazione “Libera”, contro i soprusi delle mafie, il sacerdote ed attivista bellunese vive sotto scorta ormai da quasi trenta anni.

Domani, oltre all’incontro serale in San Francesco, alle 10 Don Ciotti sarà all’Istituto Datini per un dialogo con gli studenti. Trascorrerà poi il pomeriggio alla Villa del Palco, ospite della comunità dei Ricostruttori nella Preghiera.

Il sacerdote era venuto a Prato circa un anno fa, a giugno, per celebrare il matrimonio della figlia di alcuni amici, proprio nella chiesa di San Francesco.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus