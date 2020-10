12.10.2020 h 20:00 commenti

Don Eusebio lascia Bonistallo, è stato nominato parroco di San Romano in Valdibrana

Il giovane collaboratore di don Cristiano, è stato ordinato sacerdote nel 2019. In questi giorni è arrivata l'assegnazione della Diocesi di Pistoia

Don Eusebio Farcas si prepara a lasciare Bonistallo per la parrocchia di San Romano in Valdibrana in provincia di Pistoia.

La notizia è stata ufficializzata ieri, 11 ottobre, durante la messa della domenica, da don Cristiano che lo ha seguito nel suo cammino spirituale dall'ultimo anno di seminario fino all'ordinazione di sacerdote avvenuta lo scorso anno. Ora il giovane prete di origine romena è pronto a spiccare il volo e a guidare una parrocchia da solo.

La Diocesi di Pistoia, a cui appartiene anche la zona medicea del pratese, ha assegnato a don Eusebio un luogo di culto molto significativo perché qui si trova anche il santuario della Madonna di Valdibrana, meta di pellegrinaggio. "Grazie a tutti, mi avete fatto sentire a casa", ha detto ieri don Eusebio dall'altare della chiesa di San Francesco congedandosi dai parrocchiani. Ma per i saluti c'è ancora tempo perché il giovane prete si insedierà a San Romano Valdibrana a novembre inoltrato. Di sicuro la comunità di Bonistallo trasmetterà a don Eusebio tutto l'effetto e la stima che nutre nei suoi confronti per l'umiltà, la gentilezza e la freschezza con cui ha affiancato don Cristiano nella gestione della parrocchia.

Da oggi i fedeli di Poggio a Caiano hanno un motivo in più per recarsi al santuario della Madonna di Valdibrana.

(e.b)