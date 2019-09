12.09.2019 h 23:51 commenti

Don Cristiano festeggia 25 anni di sacerdozio, grande festa a Bonistallo

È stato ordinato sacerdote nel 1994, due anni dopo l'arrivo nella piccola e suggestiva parrocchia del comune mediceo diventata tra le più affollate della Diocesi di Pistoia grazie alla sua guida spirituale e all'empatia con i giovani

Bonistallo festeggia i 25 anni di sacerdozio del suo parroco, don Cristiano d'Angelo. L'appuntamento è per domani sabato 14 settembre alle 18 alla chiesa di San Francesco con la messa, a cui seguirà un aperitivo al circolo parrocchiale. Sarà un momento semplice ma intenso di condivisione della gioia del giovane parroco che ha raggiunto questo traguardo circondato dall'affetto delle tantissime persone che nel corso degli anni è riuscito ad avvicinare alla parrocchia con dolcezza e speranza. Nato nel 1970 a Quarrata, don Cristiano è stato ordinato sacerdote nel 1994. È arrivato a Bonistallo due anni dopo, nel giorno del Battesimo di Gesù. La sua freschezza ha fatto subito breccia nel cuore dei giovani e delle nuove generazioni. Le sacre scritture spiegate in modo chiaro, semplice e mai banale, la capacità di tradurre nella vita di tutti giorni dogmi antichi e complessi e la grande empatia che trasmette già al primo approccio ne hanno fatto un punto di riferimento spirituale insostituibile per tutta la comunità cattolica della zona. Doti innate riconosciute e valorizzate dalla Curia che lo ha nominato vicario pastorale e direttore dell'ufficio catechistico. Fede e preghiera ma anche opere. È grazie alla sua dedizione che Bonistallo ha riscoperto la chiesa di Santa Maria, accanto all'attuale, e la diocesi di Pistoia ha recuperato la Pieve di San Martino ad Artimino. Tante poi le iniziative volte a diffondere la cultura dell'accoglienza e della fratellanza tra popoli con la testimonianza diretta degli operatori di pace che operano in terre difficili. Difficile riassumere in poche parole un quarto di secolo di impegno costante e quotidiano per la diffusione della parola di Dio che don Cristiano ha studiato profondamente fino a conseguire il dottorato in teologia. Semplicemente sono stati venticinque anni di amore assoluto per il suo gregge come solo i bravi pastori riescono a provare. E allora tanti auguri don Cristiano.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus