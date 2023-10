27.10.2023 h 16:40 commenti

Domenica una passeggiata partecipata tra i teatri di Prato

L'iniziativa è una tra le attività del percorso partecipativo "Il Fabbricone. Il Teatro e la città". I partecipanti potranno confrontarsi con i tecnici del Comune e dare le proprie indicazioni

Domenica 29 ottobre si terrà una camminata collettiva che avrà come tappe alcuni dei luoghi interessati dagli interventi di rigenerazione urbana finanziati con i fondi Fesr e Fse+ intorno al teatro Fabbricone che verranno realizzati nei prossimi anni. L'appuntamento è alle 9.30 proprio al Fabbricone, in via Ferdinando Targetti. Il percorso della camminata prevede il passaggio da via Abati costeggiando via Petri e via Bresci per poter illustrare e discutere il progetto di riqualificazione che si estenderà fino alla piazza del Mercato Nuovo. La camminata è lunga circa quattro chilometri ed è adatta a tutti. Il gruppo poi attraverserà altre aree come piazza Ciardi e piazza dell'Università che recentemente sono state riqualificate. Le tappe successive sono quelle dei teatri: passaggio davanti al teatro Politeama poi Metastasio e teatro Magnolfi. I partecipanti potranno confrontarsi con i tecnici del Comune e con i facilitatori che li solliciteranno a fare domande e a dare indicazioni che verranno annotate. Per il ritorno è invece previsto il passaggio dall’attraversamento della Passerella sul Bisenzio per tornare al Fabbricone intorno alle 12.30.

In caso di pioggia la passeggiata si svolgerà ugualmente, ma si limiterà alle aree di progetto, quindi dal teatro Fabbricone fino a piazza del Mercato Nuovo e ritorno.