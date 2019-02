22.02.2019 h 18:01 commenti

Sfilano di nuove le maschere, secondo appuntamento con il Carnevale

Da Paperino a Vaiano passando per tutte le altre iniziative che animeranno la giornata di domani all'insegna della musica, del divertimento e dei coriandoli

Domani, 24 febbraio, seconda domenica di Carnevale con il meteo che anche stavolta sembra avere un occhio di riguardo. Ricchissimo il cartellone di iniziative a Prato e in provincia con le maschere e i coriandoli protagonisti.

A Paperino, dalle 15, seconda sfilata per quello che viene considerato il carnevale più importante dell zona. Dopo il successo di domenica scorsa, con migliaia di presenze nelle strade della frazione, gli organizzatori puntano al bis. Cinque i carri e circa 400 i figuranti in maschera ai quali si aggiungono i gruppi ospiti per una festa di colori e musica. I temi scelti per questa edizione sono all'insegna dei giochi online e dei personaggi più amati dai bambini: Fortnite, Trolls, Tetris, Mary Poppins, i 90anni di Topolino e il magico mondo della sartoria.

Anche a Vaiano, ltro storico Carnevale, i carri che sfilano sono cinque. I Valletti della Badia, animato dai personaggi in costume che lo precedono, che sfoggia la riproduzione del campanile della Badia di Vaiano. Per la gioia dei bambini c’è il carro dell’Ape Maia e quello dedicato a Frozen e il nuovo personaggio, il coniglietto nero Bing. Sempre per i bambini c’è poi il carro attrezzato con sedili su cui possono salire insieme ai figuranti. Come l’anno scorso infatti le normative di sicurezza vietano la presenza dei bambini sui carri senza le opportune misure. Si tratta quindi di un mezzo sicuro per loro. Come ogni anno le sfilate sono organizzate dall’associazione con il contributo del Comune e di un folto gruppo di sponsor fra aziende e privati. Il percorso parte alle 14.30 da via Mazzini e si snoda lungo via Fratelli Rosselli, via Vannoni e piazza del Comune. Il corteo è sorvegliato dal punto di vista sanitario da una squadra mobile con defibrillatore.

AlFrancesco Nicosia con il divertente laboratorio didattico “Maschere di carnevale al museo!” a partire dalle 10.30 spazio alla fantasia dei bambini per realizzare maschere ispirate ai personaggi della civiltà etrusca. Con l’aiuto di genitori, nonni o zii, i piccoli partecipanti potranno impersonare il guerriero Larth indossando la sua armatura, oppure la matrona Vipia con le sue vesti e i suoi gioielli. L’attività è consigliata per i bambini dai 3 ai 12 anni. L’iniziativa è curata dall’assessorato alla Cultura e dall’A.T.I. Coop. L’attività costa 3 euro, oltre al biglietto d’ingresso ridotto al museo di 2 euro.torna l’appuntamento con le goliardiche sfilate, le battaglie di coriandoli e i famosi dolci della tradizione carnevalesca. La prima sfilata parte alle 14.30 dalla Pista Rossa, per poi passare in via Baccheretana, piazza IV Novembre, e arrivare verso le 17 nel parcheggio di via Matteotti.Anche asi festeggia il carnevale a partire dalle 14.30 nella centralissima piazza Cesare Battisti, tutti vestiti da contadini e da animali da stalla e da cortile. La sfilata del carro folkloristico per le vie del paese quest’anno ha infatti per tema: “Nella vecchia fattoria, ovvero, Carnevale nella Comeana che fu”. Non mancheranno nel pomeriggio le merende della tradizione carnevalesca con dolci, crepes e bomboloni, zucchero filato, migliacci, zonzelle e patatine fritte. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Comeana in festa in collaborazione con A.V.I.S. sez. Carmignano, Associazione Frammenti di Memoria, Circolo ARCI Rinascita e Assistenza Medicea onlus, col patrocinio del Comune di Carmignano. In caso di maltempo la festa verrà rinviata alla domenica successiva, 3 marzo.In programma una festa di Carnevale anche a. L’appuntamento è dalle 14 alle 19 in sala consiliare con il clown Mammolo e la compagnia teatrale “Bimbi per sempre”, che coinvolgeranno i piccoli partecipanti nei loro divertenti spettacoli. Alle 14 la festa si aprirà con l’animazione musicale di Mammolo; segue lo spettacolo teatrale “Lo zio lupo e le frittelle”. E per concludere frittelle gratis per tutti i bambini. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Carmignano ed è organizzata dalla Cooperativa Humanitas in collaborazione con Polisportiva Baol e Circolo Arci 11 Giugno.l’appuntamento con il Carnevale montemurlese avrà come ospite d'onore il Gruppo storico con i figuranti del corteggio. La partenza è fissata da piazza Amendola per poi proseguire in via Curiel, via Scarpettini, via Oste, via Puccini con ed arrivo di nuovo in piazza. Il percorso sarà ripetuto due volte.