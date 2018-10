10.10.2018 h 18:31 commenti

Domenica torna la Camminata per Gonfienti in difesa dell'area archeologica

Da piazza del Comune fino alla zona degli scavi. I promotori denunciano il "disinteresse e l'abbandono" in cui versa il sito etrusco

Domenica 14 ottobre, dalle 14.30, con partenza da piazza del Comune si svolgerà la quarta "Camminata per Gonfienti", che vuole evidenziare quello che i promotori definiscono "il sostanziale abbandono e disinteresse per l'area archeologica pratese".

La Camminata per Gonfienti è organizzata dal Teatro la Baracca in collaborazione con l'associazione Ilva Matrix. L'iniziativa vuole anche ricordare la figura di Fiorenzo Gei.

Tanti i problemi denunciati dai promotori: "Al sito archeologico - spiegano - non si può nemmeno accedere periodicamente, come un tempo accadeva. Di continuare gli scavi non se ne parla proprio. A parte qualche lontana e saltuaria ripulitura, non si mostra alcuna ricerca, nessun interesse. Questa amministrazione ha perseguito e persegue una visione di città protesa solo verso il contemporaneo e nonostante sbandieri parchi centrali, aree verdi a volontà, parchi fluviali prossimi futuri, si dimentica dei propri tesori del passato più antico".