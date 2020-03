27.03.2020 h 17:19 commenti

Domenica spesa a rischio nei supermercati per lo sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil

I sindacati hanno proclamato l'agitazione per l'intera giornata di domani. Intanto Coop chiude la domenica tutti i suoi punti vendita fino almeno a metà aprile

Sciopero per l’intera giornata di domenica 29 marzo nei supermercati pratesi, a indirlo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Alla base della protesta il fatto "che molte aziende del settore non hanno preso in considerazione, ai fini della tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e dei consumatori, le richieste di ridurre le fasce orarie di apertura al pubblico e di prevedere la chiusura di tutti i punti vendita nelle giornate domenicali, nel periodo in cui valgono le misure decise dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. C’è stata una parziale risposta da parte di alcune aziende alle richieste avanzate dai sindacati, ma resta il problema del sovraffollamento nei punti vendita che rimarranno aperti, con evidenti e gravi problemi di contagio. Le nostre richieste continuano a ricercare soluzioni e proposte volte alla salvaguardia dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, ancora troppo spesso in condizioni di sicurezza precaria, dovute in parte alle negligenze aziendali e in parte all’eccessivo ricorso alla spesa giornaliera".

Intanto la Coop annuncia che saranno chiusi la domenica tutti i punti vendita Coop.Fi fino a metà aprile. Al termine di questo periodo, la situazione verrà rivalutata. La misura, che riguarda oltre 1.100 negozi Coop a livello nazionale, vede l'adesione di Unicoop Firenze e prevede lo stop all'attività domenicale in tutti i 104 punti vendita della Cooperativa in sette province della Toscana. Obiettivo: limitare ulteriormente le uscite da casa delle persone, in linea con le indicazioni del Governo, e rispondere alle esigenze del personale che lavora nei punti vendita.





