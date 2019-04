12.04.2019 h 15:34 commenti

Domenica si cammina, si mangia e si beve alla "Un po' 'n Poggio"

Edizione numero 22 per la manifestazione che prevede tre percorsi e ben sei punti ristoro

Appuntamento domenica 14 aprile per la 22esima edizione di "Un po' 'n poggio Mangia e bei”, la manifestazione podistico-ludico-motoria organizzata dal Gruppo Podistico della Croce d'Oro di Prato che si terrà fra la città, i borghi e i colli pratesi.

Dopo il grande successo dell'edizione dell'anno scorso, alla quale hanno partecipato 2.580 persone, quella 2019 presenta alcune novità: la partenza sarà da piazza Stazione dal lato di via Matteotti, i percorsi saranno tre per tutti, 6-14-20 km, e ogni 3 km ci sarà un ristoro a tema: prima la colazione dolce a Filettole, poi quella salata a Villa Rucellai, poi ancora il brunch all'italiana a San Leonardo, poi i dolci a Gamberame, l'aperitivo a Santa Lucia e infine il pranzo all'arrivo.

Per partecipare sarà richiesto un contributo di 5 euro, comprensivo di bicchiere in plastica rigida e accesso ai ristori. La partenza è libera, fra le 8 e le 10. Lungo i percorsi saranno dislocati molti volontari, pronti a fornire indicazioni ed assistenza, sarà presente anche la Protezione civile. Per i più piccoli alle 10.30 è prevista la corsa dei bambini, il giro di piazza Stazione che premierà con una medaglia tutti i partecipanti.