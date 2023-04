11.04.2023 h 16:15 commenti

Domenica prossima Prato capitale dell'atletica tra maratonina e marcia

La partenza da viale Piave alle 9.30 per la prima manifestazione e gare tutto il giorno all'impianto Mauro Ferrari per la seconda.

(e.b.)

Il 16 aprile Prato sarà capitale regionale dell'atletica nazionale. Sono ben due infatti, le manifestazioni organizzate e ospitate dalla città laniera. Oltre alla classica Maratonina nel centro città che dalla scorsa edizione non si tiene più il giorno di Pasquetta, all'impianto Mauro Ferrari per il secondo anno si terrà il campionato di società di marcia gruppo Centro che riunisce Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Due manifestazioni rese possibili dall'associazionismo locale, ma che vedono anche l'appoggio del Coni e della Federazione nazionale di atletica leggera“Possiamo fare queste iniziative perché esiste un tessuto associativo sportivo adeguato, professionalizzato, competente e un’impiantistica sportiva adeguata a questo tipo di iniziative – ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo Sport Simone Faggi -. Impianti, società e volontari portano all’attenzione la nostra città con più di 1000 persone che arrivano a visitare il nostro territorio, ma soprattutto creano degli appuntamenti fissi che poi vengono replicati, portando ricchezza a Prato in occasione di una giornata che è ormai diventata irrinunciabile nel calendario sportivo toscano. Questa è la strada che vogliamo proseguire”.La Prato Half Marathon è giunta alla 33esima edizione che a oggi conta già 800 iscritti competitivi. L'obiettivo è arrivare a mille. La partenza è alle 9.30 in viale Piave, con la presenza del campione handbike Christian Giagnoni e i gruppi dei ragazzi in carrozzina che partiranno per primi. Seguiranno una serie corse collaterali quali la Fido running, la walking con Milena e la Prato family run dedicata ai Centri di cura Fibrosi cistica della Toscana e a Giovanni Iannelli, il ciclista pratese morto nel 2019, a 22 anni, in seguito ad una caduta in gara a pochi metri dal traguardo.Si entra in atmosfera di festa già sabato, la mattina con l'apertura dello sport village e il pomeriggio con due simpatici appuntamenti: "E' previsto il Walk Zone, la camminata dinamica e divertente per le vie del centro, guidati da un coach tramite cuffie, che inizierà alle 16. - spiega Fabrizio Lanzini, coorganizzatore della manifestazione - Alle 16.15 con il supporto dell'Avis di Prato e del Panathlon la Kid's Run e dopo le 17 si svolgerà la presentazione della 30° edizione del Trofeo Denti, manifestazione giovanile di rugby organizzata dal Gispi Prato".Al Ferrari vedremo marciare campioni nazionali provenienti dal centro Italia e anche da Prato. Sarà una sorta di prova generale di eventi di livello superiore che sarà possibile ospitare in città con la nuova pista. I lavori sono previsti questa estate. “Una competizione importante a livello nazionale, il primo gradino di una scala che Prato vorrebbe fare per arrivare alle più grandi manifestazioni di livello nazionale, ma che già domenica vedrà la partecipazione di alcuni atleti importanti, tra cui Francesco Fortunato, vincitore di 15 titoli italiani e 15° ai giochi di Tokyo. Ci siamo trattenuti fino a questo momento perché aspettavamo il rifacimento della pista, altrimenti è impossibile organizzare un grande evento - ha affermato Gianluca Bruni, vicepresidente dell’Atletica Prato e consigliere del Comitato regionale Toscana -. Siamo un grande gruppo, in questo momento siamo in completa ascesa e la federazione ci guarda di buon occhio, quindi questo è un banco di prova. L’anno scorso è andato bene, quest’anno speriamo vada ancora meglio”.