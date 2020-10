14.10.2020 h 14:57 commenti

Domenica l'appuntamento è con la StraBisenzio, corsa e camminata lungo le sponde del fiume

Due i percorsi previsti dall'organizzazione: 7 e 12 chilometri. Partenza da piazzale del Ponzaglio nell'arco di tempo compreso tra le 9 e le 9.30. Mascherina obbligatoria per chi cammina e da indossare solo nei primi e negli ultimi 500 metri per chi corre

La manifestazione conta sul patrocinio del Comune di Prato ed è legata al progetto Riversibility con un percorso che arriverà a Santa Lucia e attraverserà il ponticino per passare dall'altra parte del Bisenzio. I partecipanti, al ponte Datini, attraverseranno di nuovo il Bisenzio e andranno all'arrivo mentre chi corre proseguirà fino al Ponte Petrino per tornare, dal lato opposto, al piazzale del Ponzaglio. Sarà obbligatoria la mascherina per chi cammina mentre per chi correrà dovrà tenerla per i primi 500 metri per poi togliersela e rimettersela negli ultimi 500 metri.

"La onlus Regalami un sorriso sarà pronta a scattare foto - dice Piero Giacomelli - perché c'è bisogno di immagini con famiglie e persone che vivono lo sport e il tempo libero. A Pisa alla mezza eravamo 40 e quello che abbiamo ricavato lo doneremo sul territorio pratese alle associazioni per aiutare chi ha difficoltà".

A tutti i partecipanti iscritti verrà consegnata una maglietta della manifestazione e al termine il pacco gara.

Appuntamento con la StraBisenzio domenica 18 ottobre. Partenza libera nell'arco di tempo compreso tra le 9 e le 9.30 da piazzale del Ponzaglio per la camminata-corsa lungo le rive del fiume. "Bisogna far vivere la normalità e in questo modo potremo davvero recuperare il nostro fiume e il divertimento di camminare o correre in luoghi davvero unici - spiega Luca Vannucci assessore allo sport del Comune di Prato - tutto sarà fatto con le dovute precauzioni e seguendo i protocolli ma in questa fase dove tutto è complicato sapere che c'è un'attività che riparte in sicurezza ci fa molto piacere". Due i percorsi previsti: 7 e 12 chilometri. “ L'organizzazione - spiega Silvano Melani - ha previsto tutti i passaggi con la massima attenzione perché camminare e correre deve dare un senso di libertà ed è quello che vorremo cercare di dare agli appassionati e alle famiglie pratesi".