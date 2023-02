21.02.2023 h 11:35 commenti

Domenica l'apertura della pesca alla trota, controlli intensificati su tutti i corsi d'acqua pratesi

La polizia provinciale e le guardie venatorie vigileranno sul rispetto delle regole che prevedono una cattura di massimo cinque capi di dimensioni non inferiori ai 22 centimetri

Domenica prossima 26 febbraio apre ufficialmente la stagione della pesca alla trota in tutti i torrenti del territorio regionale. Da tale data, gli agenti della polizia provinciale e le guardie volontarie coordinate appartenenti alle varie associazioni, saranno impegnate su tutto il territorio pratese nelle attività di controllo per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Grazie ad un efficiente lavoro di coordinamento vi sarà un controllo capillare dei torrenti ed un’univoca interpretazione delle disposizioni che regolano l’attività di pesca dilettantistica da parte di tutta la vigilanza, mediante un apposito “prontuario delle regole e delle violazioni da applicare” redatto dal Comando di polizia provinciale.

Per esercitare l’attività di pesca dilettantistica è necessario essere muniti di licenza, costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, nella quale sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale di versamento. La ricevuta dovrà essere esibita unitamente ad un documento di identità valido. La licenza di pesca dilettantistica, infine, non è richiesta ai minori di 12 anni, se accompagnati da un adulto. Il quantitativo massimo giornaliero prelevabile di salmonidi è di 5 capi, di dimensioni non inferiori a 22 cm, ed è severamente vietata la pesca con uova di pesci e la detenzione di larve di mosca carnaria.

“Invitiamo i pescatori al pieno rispetto delle norme – ha dichiarato il comandante Michele Pellegrini – la raccomandazione è di non abbandonare ami innescati, fili o quant’altro possa essere causa di inquinamento e danneggiamento dell’ambiente circostante”.