Domenica giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Il 17 ottobre la Fondazione Pitigliani organizza un minitorneo di calcio femminile in piazza delle Carceri, un convegno per presentare i dati dello screening durante la pandemia e una cena di gala per raccogliere fondi destinati all'acquisto di un ecografo per il centro di prevenzione Eliana Martini

Il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione dei tumori al seno e in particolare domenica 17 sono previsti tre incontri di sensibilizzazione: un mini torneo di calcio a tre femminile in piazza delle Carceri, il convegno "Screening del tumore alla mammella nel salone consiliare. Attualità e prospettive" e la cena alle Pavoniere, per la raccolta fondi destinati all'acquisto di un ecografo per il centro Eliana Martini.

Tutte le iniziative sono organizzate dalla Fondazione Sandro Pitigliani in collaborazione con l'amministrazione comunale, lo studio Siciliano&Partners, il Prato Social Club, il Centro antiviolenza la Nara, Radio White e l'Avis.

La mattina a partire dalle 10,30 inizierà il mini torneo che vedrà contrapposte squadre formate dalle volontarie degli organizzatori, contemporaneamente sarà presente un ambulatorio medico mobile per insegnare alle donne l'autopalpazione del seno. Durante il convegno, invece, si parlerà della prevenzione e di come sia stata rallentata durante la pandemia, l'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione sul sito eventi. fondazionesandropitigliani.it. Con la pandemia l'attività del centro Eliana Martini ha subito un forte rallentamento, ma nei primi sei mesi del 2021 il ap è stato colmato con l'intensificazione degli appuntamenti, tuttavia per molte donne è ormai tardi: il tumore è progredito lasciando poche chance di sopravvivenza

"La prevenzione - ha spiegato Giovannella Pitigliani presidente della Fondazione - è fondamentale nella lotta contro i tumori, quello al collo dell' utero è stato drasticamente stroncato grazie proprio all'attività di pap test. Con l'autopalpazione e le visite di controllo si possono ottenere buoni risultati anche nella lotta contro quello al seno".

Alle 20,30 invece è il momento della convivialità con una cena di gala. Prenotazione tramite la mail fondazionepitigliani@gmail.com

"Dopo una forte battuta d'arresto nella prevenzione. che da sempre è un fiore all' occhiello per il territorio - ha sottolineato Benedetta Squittieri assessore allo sviluppo economico - con questa iniziativa vogliamo far ripartire l'attività e lo facciamo portando eventi in piazza , ma anche all' interno del palazzo Comunale" .

