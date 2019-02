E' stata una domenica particolare quella di oggi, 17 febbraio, a Prato. Una domenica scandita dai suoni, dai colori, dalla musica e soprattutto dall'allegria e dalla gioia di migliaia di persone che si sono trovate insieme a festeggiare.Si è cominciato la mattina con la grande sfilata del Dragone che ha chiuso i festeggiamenti per il Capodanno cinese organizzati dal Tempio Buddista: un serpentone multicolore che si è snodato lungo le strade del Macrolotto Zero per poi chiudere la sfilata in piazza del Comune, dove una folla di cinesi, pratesi, turisti era assiepata in ogni angolo.Migliaia di persone hanno accompagnato la sfilata dei figuranti, che vedeva protagonisti anche molti ragazzi e ragazze pratesi, con addosso i costumi tipici orientali, fianco a fianco con i loro coetanei cinesi. Una vera festa dell'integrazione che ha fatto intravedere quello che potrebbe essere il lato bello della Prato multiculturale. In grado, tr l'altro, di attirare turisti, visto che stamani erano tante le persone venute da fuori Prato per assistere allo spettacolo.