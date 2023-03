30.03.2023 h 15:41 commenti

Domenica delle Palme, nelle chiese della diocesi raccolta di fondi per l'Eritrea

I soldi serviranno a costruire un centro per gli anziani a Keren. Da anni un ponte di solidarietà collega Prato al martoriato paese del Corno d'Africa

Con la domenica delle Palme inizia la Settimana Santa, il periodo più importante dell’anno liturgico. In tutte le chiese di Prato si rinnoverà il rito della benedizione dei rami di ulivo e molte parrocchie vivranno questo gesto tradizionale muovendosi in processione, rievocando così l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Quest’anno la ricorrenza sarà domenica 2 aprile: quel giorno, alle 10.30, il vescovo Giovanni Nerbini presiederà in cattedrale la messa solenne con la benedizione dell’ulivo.

In centro storico è in programma la processione unificata per le parrocchie di San Domenico e Sant’Agostino rette dai padri Sacramentini: alle 10 benedizione dell’ulivo nel chiostro di San Domenico e processione verso Sant’Agostino per la celebrazione della messa in piazza alle 10.30.

Appuntamento alle 10 all’oratorio di Sant’Anna, in viale Piave, dove i bambini del catechismo, il gruppo scout e tutta la comunità parrocchiale si muoveranno in processione con i rami benedetti nella basilica di Santa Maria delle Carceri per la celebrazione eucaristica alle ore 10.30.

Nell’oratorio della Misericordia, in via Convenevole, messa solenne alle 11.15 con benedizione dei rami di ulivo.

Come da tradizione, in occasione delle Palme, in tutte le chiese della diocesi di Prato le offerte saranno destinate alla «Quaresima di Carità» promossa dalla Caritas diocesana. Quanto raccolto servirà a finanziare l’apertura di un centro anziani nella diocesi amica di Keren in Eritrea. La Chiesa pratese torna dunque a collaborare con il martoriato paese del Corno d’Africa, bisognoso più che mai di un aiuto esterno per riuscire a garantire i servizi essenziali a favore della popolazione.

L’iniziativa prevede la creazione di un luogo di aggregazione e socializzazione per combattere il problema della solitudine causato dall’assenza dei familiari giovani; la predisposizione di percorsi di sostegno psicologico per elaborare il lutto e ovviamente un aiuto alimentare per combattere la malnutrizione.

Chi volesse fare delle donazioni private per il Centro anziani può effettuare un versamento a queste coordinate bancarie: IT62 L030 6921 5311 0000 0004 003 (conto corrente Caritas presso Banca Intesa).







