02.10.2023 h 12:36

Domenica da dimenticare per il pronto soccorso: tre aggressioni nel giro di poche ore

A farne le spese uno degli addetti alla vigilanza di SecurItalia che è stato colpito con un pugno da un paziente appena dimesso. Due degli episodi hanno visto come protagonista lo straniero già noto per le sue intemperanze in centro storico

E' stata una domenica particolarmente agitata quella di ieri, 1 ottobre, al pronto soccorso del Santo Stefano. Tra la mattina, il pomeriggio e la prima serata sono state ben tre le aggressioni da parte di pazienti al personale di sicurezza di Securtalia, che si occupa della vigilanza all'interno dell'ospedale. In un caso uno degli addetti è stato colpito con un pugno alla nuca e ha avuto bisogno dell'intervento dei sanitari, che lo hanno giudicato guaribile in 5 giorni. A colpirlo, nel pomeriggio, è stato un cittadino pakistano che era stato appena dimesso dal pronto soccorso. L'uomo, mentre veniva accompagnato fuori dagli addetti di SecurItalia, ne ha aggredito uno. E' poi intervenuta la polizia con le Volanti. Le altre due aggressioni, una la mattina e una la sera verso le 20, hanno visto come protagonista un altro cittadino pakistano. Si tratta dello stesso che nelle ultime settimane ha creato non pochi problemi in centro storico con le sue intemperanze. Ieri mattina, dopo una notte passata al pronto soccorso, ha dato in escandescenza ribaltando le barelle e spaventando personale e pazienti. La sera, riportato di nuovo in ambulanza al pronto soccorso, ha replicato lo show con gli addetti alla vigilanza che hanno dovuto faticare per contenerlo, fino all'arrivo della polizia.

