Domenica ad Agliana c'è il derby: la curva Ferrovia M27 organizza la trasferta nonostante il momento-no dei biancazzurri

I tifosi ancora al fianco della squadra. In città, tanti gli striscioni di contestazione contro il Presidente Commini. Mercato: dall'Empoli arriva il centrocampista Cecchi, dall'Arezzo il difensore Ceccherini





Il pareggio con il Mezzolara ha messo a nudo i problemi della squadra di Maurizio Ridolfi, che ha debuttato con un pareggio nella sua nuova avventura, chiamato a raddrizzare le sorti del Prato Calcio dopo che Raffaele Novelli in panchina non era riuscito a dare la sterzata giusta. La rosa è stata rivoluzionata nel mercato di riparazione ma in attacco il potenziale laniero sembra molto ridotto. Lo si è visto chiaramente col Mezzolara, dove nel primo tempo i biancazzurri erano riusciti a creare qualcosa ma è sempre mancata la finalizzazione sotto porta. Questa è la cosa che più fa paura all'allenatore laniero, confermandolo anche nel dopo partita in sala stampa. Intanto i tifosi stanno tappezzando la città (ne sono stati visti in diversi punti) di striscioni contro il Presidente Stefano Commini, contestato anche durante la partita col Mezzolara.L'affetto verso i colori biancazzurri però rimane, tant'è che per la trasferta di Agliana in programma Domenica 28 Gennaio è stata organizzata una vera e propria maratona che inizierà alle ore 12 con un pranzo dei supporter alla Casa del Popolo di Coiano: per l'occasione saranno messe in vendita le nuove felpe bianche del gruppo Wild Kaos che avevano debuttato in curva domenica scorsa e disponibili al costo di 30€. Partenza poi per Agliana sempre da Coiano con mezzi propri alle ore 13.15.

I biglietti per il derby vanno acquistati sul circuito etes on line oppure presso la Tabaccheria Lizzo a Galciana in via della Lastruccia esclusivamente in prevendita: il giorno della partita non saranno a disposizione tagliandi per il settore ospiti.

Il Prato potrà contare anche su due nuovi arrivi, i calsse 2005 Edoardo Cecchi (centrocampista pratese proveniente dal settore giovanile dell'Empoli) e su Ruben Ceccherini (difensore proveniente dall'Arezzo) appena tesserati e subito a disposizione di Ridolfi.