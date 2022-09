14.09.2022 h 17:16 commenti

Domani si torna sui banchi di scuola senza mascherina e distanziamento

Prima campanella per tutti gli studenti della provincia di Prato alle sole superiori sono iscritti 13.659 alunni. Ancora problemi per la carenza del personale Ata: a Prato la mensa inizierà dopo il 26 settembre per la mancanza dei custodi

Il servizio trasporti a poggio a Caiano è garantito sia per l’andata che per il ritorno, anche nel periodo iniziale di orario provvisorio.

Il servizio mensa prenderà il via martedì 27 settembre per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo, che a partire dal quella data avranno l’orario definitivo. Comincerà invece fin da subito nella scuola paritaria Sacro Cuore.

Il servizio di pre scuola partirà il 15 settembre con orario 7.30-8.30 mentre il post scuola inizierà il 27 settembre con orario 16.30-17.30. Quanto al servizio pedibus partirà con il mese di ottobre.

I numeri.I bambini pratesi iscritti ai 10 nidi comunali sono 338; il totale invece di quelli che frequentano la scuola dell'infanzia è di 3.036, di cui 441 iscritti alla scuola dell'infanzia comunale - la quale conta 19 sezioni e 38 insegnanti - e 2.595 alla statale. Alla scuola primaria, gli iscritti sono 7.375, alla secondaria di primo grado 5.519.Per quanto riguarda le classi, della scuola primaria e secondaria di primo grado, il totale è rispettivamente 359 e 252. Il numero totale dei bambini stranieri, per ogni ordine e grado delle scuole statali, è 4.550, di cui 2.630 sono iscritti alla primaria e 1.920 alla secondaria di primo grado. Quest'anno gli iscritti che usufruiranno della mensa saranno 9.744 e quelli che si serviranno del trasporto scolastico 367.

Gli alunni iscritti alle scuole superiori sono 13.659 alunni (di cui 3.132 in prima) e 608 classi nello specifico: Buzzi: 2227 alunni (di cui 522 in prima) e 92 classi, Gramsci-Keynes: 1737 alunni (di cui 471 in prima) e 75 classi, Dagomari: 1630 alunni (di cui 291 in prima) e 78 classi Datini: 1440 alunni (di cui 397 in prima) e 70 classi, Copernico: 1357 alunni (di cui 284 in prima) e 54 classi, Livi: 1328 alunni (di cui 282 in prima) e 58 classi, Rodari: 1079 alunni (di cui 258 in prima) e 48 classi, Marconi: 1054 alunni (di cui 211 in prima) e 46 classi, Brunelleschi: 867 alunni (di cui 209 in prima) e 40 classi, Convitto Cicognini: 606 alunni (di cui 139 in prima) e 32 classi, Liceo Cicognini: 334 alunni (di cui 68 in prima) e 15 classi.

A Montemurlo domattina rientreranno in classe 1.689 bambini e ragazzi che frequentano le varie scuole dell'istituto comprensivo Margherita Hack: sono 349 quelli dell'infanzia, 755 alla primaria e 585 alla secondaria di primo grado.

Domani la campanella torna a suonare per gli studenti pratesi in modalità pre covid: niente mascherine né distanziamento. Ma i problemi di sempre restano: mancano gli insegnanti e il personale Ata, tanto che il servizio mensa delle scuole statali e comunali inizierà a fine mese, al rientro in classe dopo le elezioni."Vorrei augurare un buon inizio d'anno scolastico - spiega l'assessore alla Pubblica istruzione del comune di Prato- ma è difficile in queste condizioni. Per carenza di personale i dirigenti scolastici ci hanno chiesto di posticipare l'inizio della mensa e questo inevitabilmente comporta un disservizio per le famiglie, abbiamo consegnato tre nuove scuole ma per il lievitare dei costi a quella di Cafaggio manca ancora la sistemazione del giardino e a Villa Fiorita, per mancanza di fondi, non è stato possibile realizzare il parcheggio. La scuola non sembra essere nei fatti, una priorità".Preoccupazione anche dalla Cgil: "Con tanta fatica - spiega- siamo riusciti a garantire l'inizio dell' anno scolastico, ma i problemi da risolvere sono tanti dalla carenza dei custodi, a quella degli insegnanti a cui si aggiunge anche un sistema per le nomine che si affida ad un algoritmo che ha creato non pochi problemi all'ufficio provinciale scolastico impegnato a verificare i numerosi ricorsi".Il comune al fotofinish è riuscito anche a terminare i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria Da Vinci a Vergaio e la scuola dell'infanzia Munari a San Giusto.Anche il presidente della provinciaha inviato gli auguri di buon anno scolastico ai ragazzi delle superiori: "Veniamo dai due anni drammatici della pandemia, durante i quali però il mondo della scuola ha dimostrato di essere in grado di affrontare l’emergenza adattandosi, reinventandosi e distinguendosi come la realtà più dinamica del nostro paese. Dobbiamo fare tesoro di quanto imparato e soprattutto continuare a lavorare insieme giorno dopo giorno per ribadire che la scuola è il fulcro centrale di ogni società. La dura prova che abbiamo superato e che ora dobbiamo lasciarci alle spalle ci ha insegnato ancora di più ad apprezzare le abitudini e il valore di tutto ciò che ruota intorno alla scuola: frequentare le lezioni in presenza, trascorrere del tempo con i compagni e con i professori".L'assessore alla pubblica istruzione del comune di Montemurlo, domani insieme al sindaco Simone Calamai sarà alla scuola media “Salvemini – La Pira” a dare il benvenuto ai ragazzi che entrano in prima: "L' inaugurazione dell' anno scolastico assume per tutti noi il significato di una piena ripartenza. Finalmente, cari ragazzi, potrete tornare a vedere i sorrisi dei vostri compagni e degli insegnanti, a giocare e stare insieme in serenità. D'altronde la condivisione delle emozioni è alla base della felicità e speriamo che questo sia proprio un anno di sorrisi e di gioia".La mensa scolastica inizierà lunedì 19 settembre per la scuola dell'infanzia (per i bambini di 4 e 5 anni), per la primaria (per le classi dalla seconda alla quinta elementare), per l'indirizzo musicale della scuola media Salvemini - La Pira. I bambini del primo anno della scuola primaria (3 anni) e della scuola primaria (6 anni - prima elementare), che devono fare l'inserimento, per la prima settimana di scuola osserveranno un orario ridotto e inizieranno la mensa solo da lunedì 26 settembre con l'avvio del tempo pieno. Infine, la scuola media (escluso l'indirizzo musicale) partirà con la refezione solo a partire dal prossimo 3 ottobre.Anche il trasporto scolastico ripartirà dal 15 settembre e per i primi due giorni (15-16 settembre) sarà garantito il servizio di andata e ritorno per tutti i bambini. Dal 19 settembre, con l'entrata in vigore dell'orario pieno, il servizio di trasporto di andata e ritorno sarà assicurato a tutti ad esclusione delle classi dell'infanzia e della primaria (bambini di 3 anni e 6 anni), impegnate nell'inserimento per le quali sarà prevista solo l'andata. Una volta concluso il periodo d'accoglienza, il servizio di trasporto entrerà a regime per tutte le classi. Il Comune di Montemurlo, infine, ricorda che, da quest'anno, è necessario registrarsi sul sito di Autolinee Toscane, il nuovo ente gestore del servizio di trasporto pubblico regionale, che ha previsto questa modalità. Il Comune di Montemurlo ricorda che fino al prossimo 30 settembre sarà obbligatorio indossare sugli scuolabus la mascherina ffp2.“Questo che sta iniziando – affermaassessore alla pubblica istruzione di Poggio a Caiano - è un anno scolastico che finalmente riparte all’insegna della normalità e il mio augurio è che sia vissuto con serenità e fiducia dai nostri studenti, dai loro docenti, dal personale della scuola e dalle famiglie. L'impegno dell'amministrazione sarà come sempre improntato alla massima collaborazione con la scuola, nella certezza che creare ambienti sani di apprendimento significa costruire in prospettiva una miglior qualità di vita per tutti. Saluto e ringrazio per il grandissimo lavoro, per la professionalità e la passione che ha dedicato al nostro istituto Antonella Federico e colgo l'occasione per rinnovare gli auguri ad Alessandro Lattanzi che ne ha preso il testimone".