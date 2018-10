12.10.2018 h 15:02 commenti

Si celebra il Prato River Day: una mattina alla scoperta delle bellezze del Bisenzio

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno promuove l'appuntamento che unisce una visita guidata e una riflessione sugli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d’acqua della provincia

Fiumi più sicuri ma anche più belli e più fruibili: obiettivo riportare i corsi d’acqua che attraversano le nostre città e paesi anche al centro dell’attenzione cittadina. E così dopo il successo della due giorni del Florence Rivers Festival il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno fa tappa anche a Prato con una giornata dedicata alla conoscenza della città e del suo fiume, il Bisenzio.Domani sabato 13 ottobre sarà dunque il Prato River Say tra una visita guidata alle bellezze culturali della città e una riflessione sugli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d’acqua della provincia, sulla vivibilità delle sponde e la navigabilità delle acque del Bisenzio.“Come Consorzio di Bonifica, grazie all’intesa e alle sinergie con il Genio Civile Valdarno Centrale e il Comune riteniamo di aver fatto tanto per la sicurezza, la bellezza e la fruibilità dei fiumi pratesi – spiega il Presidente del Consorzio Marco Bottino – invitiamo pertanto tutti i cittadini a venire con noi sabato in giro per la città e per il fiume per vivere di persona e celebrare insieme i risultati raggiunti”.Questo il programma in dettaglio:Alle 10 ritrovo in piazza San Marco presso la celebre scultura di Henry Moore e partenza per una visita guidata della città fra antiche chiese, street art, Bastione delle Forche, Porta Mercatale e lungo Bisenzio (partecipazione libera e gratuita- cell. 340 5101749)Alle 12 arrivo presso i giardini di via Amendola, inaugurazione del primo punto di accesso in acqua sul Bisenzio realizzato a cura del Genio Civile della Regione Toscana.