Domani primo giorno di lavoro in ospedale per Benedetta: "Spero mi assegnino alla Rianimazione"

Infermiera di 24 anni, fa parte del nutrito gruppo di operatori sanitari che stanno andando a rafforzare gli organici in prima linea nell'affrontare l'emergenza Covid-19. "Non siamo eroi o angeli, siamo persone normali che amano il loro lavoro e cercano di farlo sempre nel miglior modo possibile”

Domani, 1 aprile, per Benedetta Mormile, classe 1996 sarà il primo giorno di lavoro in ospedale come infermiera, ancora non sa quale sarà il suo reparto ma spera di poter essere assegnata alla rianimazione, dove due anni fa, prima di laurearsi, aveva fatto il tirocinio. “E' un reparto impegnativo – racconta – ma proprio per questo mi piacerebbe andarci”.Benedetta fa parte del nutrito gruppo di neoassunti nelle strutture ospedaliere toscane che stanno andabndo a rinforzare gli organici, in prima linea nell'affrontare l'emergenza Covid-19.Benedetta è pronta ad affrontare la nuova emergenza. “So come si lavora in rianimazione e la grande professionalità del personale- spiega – naturalmente la situazione è cambiata rispetto a quando ho fatto il tirocinio, ma sono pronta ad affrontare questa emergenza”.Come sempre quando si tratta di inserimenti è previsto un periodo di affiancamento da parte del personale più esperto a cui si aggiunge anche la procedura per la vestizione e la svestizione prima di entrare in reparto. In questi giorni scarseggiano anche le divise del personale, visto il grande utilizzo di chi si trova a curare i pazienti affetti da Covid. Benedetta aveva anche valutato la possibilità di aderire al bando della protezione civile per andare a lavorare in un ospedale del nord Italia: “Dopo averci pensato un po' – spiega – ho deciso di dare la disponibilità per la mia città perchè, anche se qui non è la prima linea ,c'è bisogno lo stesso di personale, anche in una prospettiva di un aumento dei casi”.Benedetta lavorava nel settore privato e il Coronavirus è stata la spinta per cambiare, anche se con meno sicurezze: “Ho un contratto fino al 31 maggio, poi si vedrà ma intanto ho potuto dare il mio contributo. Credo che non siamo eroi o angeli, siamo persone normali che amano il loro lavoro e cercano di farlo sempre nel miglior modo possibile”.Domani saprà quale sarà il suo destino nel frattempo cresce un po' di ansia: “Si tratta sempre di un nuovo lavoro con grande responsabilità, un conto è essere tirocinante un altro infermiere professionista, ma questo fa parte dei giochi”.A Partire dalla metà di marzo l'Asl Toscana Centro ha predisposto un piano di assunzioni a tempo indeterminato di infermieri e Oss, 35 sono stati assegnati al Santo Stefano mentre dalla metà di aprile tra Firenze, Prato, Empoli e Pistoia entreranno in servizio circa un centinaio di infermieri attualmente a lavoro in strutture private, mentre entro fine maggio circa 80 tra infermieri e Oss già in servizio in azienda sanitaria. In totale saranno oltre 600 le assunzioni a tempo indeterminato di infermieri e Oss.