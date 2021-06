22.06.2021 h 22:11 commenti

Domani pomeriggio primo evento TEDxPrato, si parlerà di “Rigenerazione”

L’incontro è solo in streaming e vedrà alternarsi sei interventi tra cui quello del giornalista Saverio Tommasi

“Rigenerazione” è la parola d’ordine dell’esordio pratese della nota piattaforma canadese TED che organizza in tutto il mondo momenti di incontro e riflessione. Il suo simbolo è una x rossa che nelle ultime settimane ha contrassegnato molti luoghi storici e significativi della città lungo un percorso rigenerativo che culminerà domani, mercoledì 23 giugno, alle 17, al Centro Pecci. Attenzione, l’evento è visibile solo in streaming sul canale Fb e You Tube di TEDxPrato e di conseguenza non saranno ammesse persone in presenza. Come da format TED durante la diretta si alterneranno sei speaker, ognuno con un intervento della durata massima di 18 minuti. Ogni ospite proporrà le proprie esperienze e idee, con l’obiettivo di creare ispirazione nel pubblico. Gli ospiti previsti sono: Alessandro Bordini, ideatore di una start-up per promuovere l’inclusione sociale; Gianluigi Ballarani, imprenditore e docente di Digital Marketing presso l’Università di Pavia; Daniele Di Benedetti, scrittore; Francesca De Gottardo, Ceo della start-up di moda etica Endelea; Benedetta Santini, insegnante e psicologa; Saverio Tommasi, giornalista. “La Rigenerazione - si legge in un comunicato diffuso dall’organizzazione dell’evento pratese - è il tema di questa edizione. Una parola che racchiude molti significati, soprattutto in un periodo storico che sta mettendo a dura prova la società e gli individui che ne fanno parte. Rigenerazione intesa come rinnovamento di idee e proposta di soluzioni per migliorare il nostro futuro; come trasformazione ed evoluzione facendo leva sull’esperienza collettiva; come rinascita di ideali e valori mettendo sempre al centro le persone e le loro azioni positive per una ripartenza concreta”.