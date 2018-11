18.11.2018 h 18:21 commenti

Stamani rischio di acqua a singhiozzo dai rubinetti delle case di Schignano

I tecnici di Publiacqua devono intervenire con dei lavori sull’impianto locale dell’acquedotto

Possibili disagi domani mattina per i residenti di schignano. A causa dei lavori sull’impianto locale dell’acquedotto, dalle 8.30 di domani lunedì 19 novembre si potranno registrare forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in tutto il paese. Publiacqua, scusandosi per il disagio, fa sapere che la situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus