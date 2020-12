11.12.2020 h 17:52 commenti

Domani lutto cittadino a Prato per Paolo Rossi. Il sindaco e l'assessore Vannucci ai funerali

Il Comune parteciperà in maniera ufficiale alla cerimonia di Vicenza grazie ad una deroga concessa dalla prefettura. Alle 12, davanti al municipio, il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti, osserverà un minuto di silenzio a cui potranno partecipare tutti i consiglieri

Anche il Comune di Prato parteciperà ai funerali del campione mondiale Paolo Rossi che saranno celebrati domani mattina a Vicenza, la città dove è esploso il suo talento e dove ha vissuto per moltissimi anni.

Il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore allo sport Luca Vannucci, hanno ottenuto il permesso della prefettura per raggiungere la città veneta e dare così l'ultimo saluto al loro concittadino nato e cresciuto nel quartiere di Santa Lucia che nell'estate del 1982 ha portato Prato sul tetto del mondo. Stamani il feretro ha lasciato l'ospedale di Siena, dove Rossi è morto ieri notte all'età di 64 anni a causa di un male incurabile, per raggiungere lo stadio di Vicenza dove lo attendeva una lunghissima fila di persone comuni che desideravano omaggiare Pablito per aver regalato loro emozioni indimenticabili. I funerali saranno celebrati nel Duomo di Vicenza. "La commozione di tutta la città è fortissima, Paolo Rossi è stato un campione nel calcio e un esempio nella vita con il suo sorriso, il suo garbo, il suo essere sempre vicino a tutti. E' stato un grande esempio e ci ha regalato la felicità", sottolinea il sindaco Matteo Biffoni.

A Prato è stato proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta. Alle 12, davanti al municipio, il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti, osserverà un minuto di silenzio a cui potranno partecipare tutti i consiglieri. Tra l'altro è già stata depositata una mozione bipartisan per chiedere l'intitolazione all'illustre concittadino di una struttura sportiva cittadina e la realizzazione di uno spazio espositivo permanente a lui dedicato. Le idee per omaggiare Pablito sono moltissime ma è presto per parlarne anche perchè il sindaco Biffoni vuole condividere tutto con la famiglia.

A livello nazionale la Lega Serie A e tutte le società ricorderanno Paolo Rossi attraverso una serie di iniziative in occasione del prossimo turno di campionato. I calciatori scenderanno in campo con il lutto al braccio e prima del calcio d'inizio di ogni partita sarà osservato un minuto di raccoglimento, al termine del quale sarà diffuso un audio storico che ricorderà le gesta dell'ex attaccante al Mondiale del 1982. Sui maxischermi degli impianti sarà proiettata un'immagine commemorativa di Rossi e, infine, verrà realizzata una virtualizzazione del cerchio di centrocampo che riporterà un'immagine del campione.

A queste iniziative si aggiunge la proposta di dedicare a Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A

