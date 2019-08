31.08.2019 h 11:31 commenti

Domani la giornata di preapertura della caccia: ecco le specie che potranno essere abbattute

La Regione ha previsto anche per l'8 settembre la possibilità di cacciare solo alcuni tipi di uccelli. Le pattuglie della polizia provinciale dislocate sul territorio per far rispettare i vincoli

Domani, domenica 1 settembre, prima giornata di preapertura della caccia secondo il calendario varato dalla regione Toscana. La prossima sarà l'8 mentre l'apertura vera e propria è fissata per il 15.

In occasione delle giornate di preapertura della caccia, gli agenti della polizia provinciale di Pratosaranno, come ogni anno, dislocati sul territorio per garantire che le attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole.

Domani e domenica prossima la caccia sarà consentita esclusivamente da appostamento e nel solo Arc di residenza venatoria o nelle Aziende faunistico venatorie. Domani dalle 6 alle 19 si potrà cacciare la tortora, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia grigia. Domenica 8 settembre, lwe stesse specie ad esclusione della tortora. Il carniere massimo per cacciatore e per giornata sarà di 20 capi di cui non più di 10 tortore nella giornata in cui è concessa la caccia a tale specie.

Nelle stesse giornate sarà possibile effettuare la caccia allo storno (Sturnus vulgaris) ai fini di prevenire i danni all’agricoltura. L’abbattimento della specie potrà avvenire con un massimo di 20 capi per giornata nei vigneti, uliveti e frutteti con presenza di frutto pendente e entro i 100 metri di distanza dagli stessi.

Le giornate di apertura anticipata non sono consentite all'interno delle Zps(zone di protezione speciale) e nelle ulteriori aree specificatamente indicate nel calendario venatorio 2019-20.