15.04.2021 h 14:00 commenti

Domani la decisione sul prolungamento della zona rossa per Prato

Giani stamani ha previsto la zona arancione per la Toscana anche la prossima settimana, ma ha lasciato in forse la situazione della provincia pratese e di qualche altro comune

Il presidente della Regione Eugenio Giani prevede la Toscana in zona arancione anche la prossima settimana, mentre la decisione su Prato verrà presa solo domani. Con i dati di ieri l'area pratese era risalita a 296 casi di contagio ogni centomila abitanti. Ben al di sopra, quindi, della soglia di 250 che segna il confine tra zona arancione e rossa.

"Per la settimana prossima - ha detto Giani - posso prevedere il mantenimento della Toscana in zona arancione. La questione che si pone è quella della provincia di Prato ed eventualmente di alcuni comuni isolati. Non più per la provincia di Firenze perché ho visto c'è stata la discesa della provincia in quanto tale, che è stata in zona rossa, sotto i 250 contagi. Per la provincia di Prato ed eventuali Comuni è una valutazione che faremo domani".

La decisione di ulteriori restrizioni a livello provinciale non è infatti automatica, come avviene per le regioni. L'ordinanza attuale che mette Prato in zona rossa scade alle 14 di sabato.

"I dati sui contagi sono diminuiti - ha spiegato Giani - e devo dire che complessivamente sono diminuiti anche i ricoveri. Noi riteniamo che si consolidi la situazione attuale, non c'è peggioramento, ma anzi c'è decremento dei contagi e un lieve, ma significativo, decremento anche dei ricoveri. Le terapie intensive sono sempre alte".