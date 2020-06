09.06.2020 h 17:00 commenti

In centro scattano le novità per sosta e raccolta rifiuti, ecco cosa è necessario sapere

Tra le novità c'è la sosta di cortesia per i non residenti che prevede mezz'ora gratis con il pagamento di 1 euro. In 32 piazze e vie del centro storico l'orario di raccolta dei rifiuti si sposta alla mattina

Attenzione a chi risiede in centro perché come annunciato nei giorni scorsi, da domani, 10 giugno, prenderanno il via le nuove modalità di sosta e di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e non, attive fino al 30 settembre.

Cominciamo dalla sosta .

- I residenti e domiciliati nella ZTL A, nella ZTL B e nella ZTC compresa nella cinta muraria (categorie 1-15-2-25-10-35) dal giovedì alla domenica possono sostare gratuitamente 0-24 nell'area immediatamente adiacente alla cinta muraria ovvero in: piazzale Ebensee sud, piazzale del Romito, piazza Mercato Nuovo (nei giorni precedenti al mercato rimangono disponibili per la sosta piazzale del Ponzaglio, pParcheggio del Serraglio, Porta Fiorentina ad 1 euro dalle 18:30 alle 09), via Matteotti, via Pomeria, piazzale Generale Castellano, piazzale della Ciminiera, piazzale Conca di S. Trinita, piazza Macelli, via Cavour, via Curtatone, via Oberdan, via IV Novembre, via Franchi, piazzale Madonnina, piazza Ciardi, via G.B. Mazzoni, via Protche, via Battisti tratto tra Strozzi e Franchi.

- Viene estesa dal lunedì alla domenica, 0-24 la riserva di sosta nelle strade della ZTL B attualmente riservati soltanto dalle 7:30/18:30. Queste le strade e piazze coinvolte: piazza del Collegio, via Carbonaia (tratto tra via dei Migliorati e via Santa Trinita), via Giuseppe Silvestri, via Sant'Orsola, via del Pellegrino, via S. Caterina, Via G. Di Gherardo, Piazza Lippi, via degli Alberti, via dell'Aiale, via Tinaia. Permane la possibilità in zone dove già era attivo lo 00/24 ad esempio via S. Fabiano, piazza S. Elisabetta, Mercatale, piazza S. Agostino etc. Questa variazione sarà permanente.

- L'ingresso e l’uscita dalle autorimesse (Categoria 6) dovrà essere sempre consentito. Laddove preferibile potrà essere valutato a richiesta il parcheggio gratuito all'interno di parcheggi pubblici ad accesso controllato.

- Accesso ai parcheggi controllati:Porta Fiorentina - Ebensee nord: abbonamento 18:30/09.30 euro fino al 30 settembre solo per i residenti . Parcheggio Serraglio: abbonamento 50 euro fino al 30 settembre (agosto incluso); utilizzo occasionale notturno. 1 euro 18:30/09; 15 euro mensile; 40 euro trimestrale, 76 euro semestrale. L'amministrazione comunale sta valutando di consentire al residente che sceglierà di opzionare un abbonamento di almeno 6 mesi al parcheggio Oberdan e Serraglio la decurtazione del costo del permesso annuale di 15 euro da lui pagato come ulteriore bonus.

Per opzionare questa possibilità (non illimitata) contattare via mail: sportello@consiagservizicomuni.it. Circa la precondizione di versare 10 euro di cauzione per tessera di accesso ai parcheggi controllati, Consiagservizi sta valutando in tempi brevi di sostituirla con ticket e bar code in modo da eliminare anche questa spesa ancorché a rendere.

- Sarà inoltre attivata la sosta di cortesia che prevede mezz'ora gratis con il pagamento di un euro per i non residenti durante il giorno.

Nuovi orari per la raccolta dei rifiuti .

Da domani, mercoledì 10 giugno, varieranno gli orari di raccolta dei rifiuti “porta a porta” in 32 piazze e vie del centro storico cittadino. Alia Servizi Ambientali Spa, in accordo con l’amministrazione Comunale sposta l’orario di raccolta dei rifiuti alla mattina: per le utenze domestiche interessate il nuovo orario di esposizione è dalle 7 alle 8 (anziché serale); le utenze non domestiche della zona coinvolta dovranno anch’esse esporre la mattina (anziché la sera) i propri rifiuti in orari diversificati per attività e precisati nel calendario specifico per ogni tipologia di esercizio.

Queste le 32 strade interessate (cosiddetta zona 5B del centro storico cittadino): canto alle tre Gore; corso Savonarola; piazza Cardinale Niccolò; piazza del Collegio; piazza del Pesce; piazza Filippo Lippi; piazza Martini; piazza Mercatale; piazza San Marco; piazza San Pier Forelli; piazza Sant'Agostino; via Agnolo Firenzuola; via Calimara; via Cicognini; via dei Manassei; via del Carmine; via del Cassero; via del Pellegrino; via dell'Arco; via Giovanni di Gherardo; via Giuseppe Mazzini; via Giuseppe Silvestri; via Pallacorda; via Piero Cironi; via San Fabiano; via San Giorgio; via San Silvestro; via Santa Caterina; via Santa Chiara; via Santa Margherita; via Sant'Orsola; vicolo Ventinove Agosto.

Nessun cambiamento nelle restanti zone 1,2,3,4 e 5°A.

Con l’attivazione della zona Apu dal giovedì alla domenica, dalle 18.30 alle 24.00 - in relazione alle attività si somministrazione alimenti e bavande, è fatto carico agli esercenti provvedere autonomamente alla sanificazione degli arredi oltre a posizionare e rimuovere giornalmente le strutture per il ristoro in zone aperte pedonalizzate; gli stessi devono inoltre provvedere allo stoccaggio preso le proprie pertinenze dei rifiuti fino al momento dell’esposizione secondo le modalità prescritte per ciascuna zona di raccolta.

Per tutta la durata dell’iniziativa, saranno potenziati nelle zone interessate i servizi di spazzamento, lavaggio strade e la presenza di operatori. Alia Servizi Ambientali nei prossimi giorni distribuirà a tutte le utenze coinvolte, domestiche e non domestiche i calendari di raccolta con i nuovi orari.