Domani e domenica, 21 e 22 settembre, la Lega Toscana sarà in piazza in tutta la Regione con oltre 150 gazebo per raccogliere firme contro "il governo anti-italiano delle poltrone, delle tasse e dell'invasione". Sarà possibile anche tesserarsi e dare l'adesione per la manifestazione del 19 ottobre a Roma.

Sul territorio pratese i gazebo saranno allestiti domani e domenica in piazza Duomo a Prato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica anche a Poggio a Caiano in piazza XX Settembre dalle 10 alle 13.

"Dopo aver guidato la sezione di Prato al grande raduno di Pontida - afferma Andrea Recaldin, coordinatore provinciale della Lega - questo fine settimana porterò i miei sostenitori e militanti in piazza per far firmare la petizione contro questo governo promossa dal nostro segretario federale Matteo Salvini".