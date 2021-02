25.02.2021 h 17:02 commenti

Domani dibattito su arte, economia e scienza di fronte ai cambiamenti climatici

L'incontro è organizzato dal Comune di Prato e dalla Fondazione per le arti contemporanee in Toscana con l'associazione Arte continua

Domani, sabato 27 febbraio, alle 11, si terrà il webinar “Le città del futuro | La forestazione urbana”, un incontro dedicato ai cambiamenti climatici, al ruolo che l’arte contemporanea può avere nel sensibilizzare la popolazione e favorire una nuova coscienza ecologica, alle nuove prospettive di ricerca e di indagine che la scienza da un lato e l’economia dall’altro hanno su questa tematica. “Le città del futuro” è promosso dal Comune di Prato, in coordinamento con la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana e con l’Associazione “Arte Continua”.

Interverranno sul tema Maria Thereza Alves, artista di origini brasiliane che vive tra Napoli e Berlino, le cui opere - spesso site-specific - si concentrano sui temi ambientali e sulla storia del luogo dove si trova a lavorare; Stefano Mancuso, scienziato, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, fondatore e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale; Luigi de Vecchi, economista, Chairman of Continental Europe for Corporate and Investment Banking in Citi; Formafantasma – ovvero Andrea Trimarchi e Simone Farresin – studio di design che indaga le forze ecologiche, storiche, politiche e sociali che modellano la disciplina del design oggi; Cristiana Perrella, Direttrice Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci”; Arturo Galansino, Direttore Generale Fondazione Palazzo Strozzi; Mario Cristiani, Presidente Associazione Arte Continua APS. Conduce e modera l’incontro Valerio Barberis, Assessore all’Urbanistica del Comune di Prato.

Questo il concept intorno al quale ruoterà il dialogo de “Le città del futuro | La forestazione urbana”: “I cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici sempre più imprevedibili e violenti sono sotto i nostri occhi, ma le grandi operazioni di riduzione di CO2 alla fonte della produzione industriale stentano a decollare. Una prospettiva complementare e concreta di attenuazione dell’impatto della CO2 è quindi quella della “forestazione urbana”: aumento massivo e diffuso di piantumazioni, per mitigare l’impatto di sole e pioggia sulla terra, catturare CO2, rendere socialmente accoglienti anche le periferie più industrializzate o degradate. Quali sono le reali esigenze e possibilità scientifiche di queste politiche ambientali? Quali i costi e i benefici? Come possono l’arte contemporanea e l’urbanistica rendere evidenti questa emergenza e poi favorire la diffusione nel contesto urbano di questo nuovo modo di intendere l’abitare?”

Il webinar, trasmesso in diretta Facebook e YouTube sui canali di @cittadiprato, fa parte del ciclo di incontri “Le città del futuro”, promosso dal Comune di Prato in coordinamento con la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana e con l’Associazione “Arte Continua”.

L’evento si svolge in collaborazione con Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Prato che, tramite la piattaforma Im@teria, lo rende disponibile ai propri iscritti e consente, se fruito tramite la suddetta piattaforma, di ottenere due crediti formativi per l’aggiornamento professionale degli architetti.