16.10.2021 h 17:26

Bonaccini fa tappa a Prato per presentare il suo libro: "Il Paese che vogliamo"

L'appuntamento con il presidente dell'Emilia Romagna è alle 18 al circolo di Vergaio. Parteciperà anche il sindaco Matteo Biffoni

Domani, domenica 17 ottobre, alle 18, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sarà ospite del Partito democratico di Prato al circolo L’Unione di Vergaio (via di Mezzo) per la presentazione del suo libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l'Italia del futuro”.

Alla presentazione parteciperà anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Sarà l’occasione per fare il punto sui recenti risultati elettorali e sulle prossime sfide politiche. Per partecipare è necessario il green pass.





