Domani al Terminale la proiezione del film Doppio passo di Lorenzo Borghini

La pellicola è stata girata anche a Prato e segna il debutto dietro la macchina da presa dello sceneggiatore fiorentino che ha già siglato qualche corto

Domani, 18 ottobre, alle 19 il cinema Terminale ospiterà la presentazione di “Doppio passo”, opera prima di Lorenzo Borghini che con Cosimo Calamini firma anche la sceneggiatura. Un debutto avvolto da un alone di tristezza per il lutto familiare che la scorsa settimana ha colpito il regista poco prima della proiezione della pellicola al cinema Alfieri a Firenze. Il padre Fabrizio, noto giornalista, ha accusato un malore fatale.

Il film è prodotto da Garden Film in produzione associata con Solaria Film, in co-produzione con la società svizzera Nebel Productions, in collaborazione con Rai Cinema. Il progetto è sostenuto da Toscana Film Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema.

Saranno presenti il regista e produttore Lorenzo Borghini e l’organizzatore generale, nonché uno dei produttori esecutivi, Francesco Bruschettini, che introdurranno il film insieme al giornalista Filippo Bardazzi per poi rispondere alle domande del pubblico a fine proiezione.

Le riprese del film, che hanno avuto luogo tra luglio e agosto 2022, si sono svolte, in gran parte, anche a Prato. Le location pratesi che hanno accolto la produzione sono il Museo Pecci, l’Interporto, gli ex-lanifici Calamai e lo stadio Lungobisenzio, in cui l'Ac Prato si è dimostrato fin sa subito disponibile. L’opera ha il patrocinio del Comune di Prato.

Il film vede protagonisti Giulio Beranek, Giordano De Plano e Valeria Bilello. Il cast si arricchisce delle partecipazioni straordinarie di Bebo Storti e di Fabrizio Ferracane.







