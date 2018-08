30.08.2018 h 13:35 commenti

Questa sera al Luna Park arrivano i fuochi d'artificio

In programma per il 25 agosto, data di apertura della fiera, sono stati rimandati a domani a causa del maltempo. Previsto uno spettacolo pirotecnico anche il 16 settembre, ultimo giorno del Luna Park

Domani, venerdì 31 agosto alle 23, tornano i fuochi d'artificio al Luna Park nel Parco Fiera di viale Marconi. Erano programmati per la serata di sabato 25 agosto, in occasione dell'apertura della manifestazione, ma sono stati rimandati a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Sono cento le giostre ospitate nello spazio di viale Marconi, new entry la "Giostra Batman" e la "Baracca Suspiria" dove si ricostruiscono scene di film dell'orrore, oltre agli spazi dedicati alla ristorazione.

Il Luna Park resterà aperto dalle 16.30 a mezzanotte fino a domenica 16 settembre. La chiusura della manifestazione, meteo permettendo, sarà accompagnata da un altro spettacolo pirotecnico.



Edizioni locali collegate: Prato

