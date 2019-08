16.08.2019 h 10:56 commenti

Domani a Montepiano gara di bellezza, sarà eletta Miss Sport Toscana

La vincitrice accederà direttamente alle semifinali di Mestre in vista della finalissima del 6 settembre a Jesolo. La sfilata sarà ospitata a Villa Sperling e sarà presentata da Raffaello Zanieri

Domani sera, 17 agosto, Montepiano ospita una serata di bellezza ed eleganza assolute. A Villa Sperling (via della Badia 48) si terrà l'elezione di Miss Sport Toscana 2019, ambita fascia dello storico concorso di Miss Italia che spalanca le porte alle selezioni del concorso a Mestre prima della serata finale a Jesolo il prossimo 6 settembre che segna anche il ritorno in Rai della manifestazione giunta all'ottantesima edizione.

Ventitre ragazze provenienti da tutta la Toscana si contenderanno la fascia di Miss Sport Toscana dopo un'attenta selezione. La giuria sarà composta dal sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, dal presidente della proloco, Luca Gualtieri, dal manager Alex Bitetti, titolare dell’Agenzia Alex Model e organizzatore delle due tappe pratesi di Miss Italia, Gabriele Sandretti, titolare di Villa Sperling, Simone Scatizzi per “Scatizzi Ford Prato”, Mauro Taglianetti per “Gruppo MG Prato”, Elena Mazzetti per “Il giardino delle fate”, Alexia Lapolla, fashion blogger e volto noto televisivo pratese, Cristiana Scirocco per “palestra Body Planet di Prato”.

La serata inizierà con un apericena dalle ore 18 organizzato dal Caffè Leonardo53 di Prato (25 euro a persona e dà diritto al posto riservato a sedere. Info e prenotazioni 0574.1659010-393.1659011). La sfilata inizierà alle 21 e sarà a ingresso libero. Sarà presentata da Raffaello Zanieri.

Per l’occasione le ragazze indosseranno e sfileranno gli esclusivi abiti della stilista pratese

Eleonora Lastrucci. L’evento è stato promosso con il prezioso patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Prato e del Comune di Vernio, ed è organizzato per il secondo anno consecutivo dall’agenzia Alex Model di Prato con l’importante contributo dell’associazione ProLoco di Montepiano.