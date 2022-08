13.08.2022 h 15:34 commenti

Domani pomeriggio nella chiesa di Mezzana l'ultimo saluto Gaddo Giusti

La salma è esposta da oggi pomeriggio alle cappelle della Misericordia di Prato. Ieri l'autopsia disposta della Procura per far luce sulle cause della morte e capire se i medici del pronto soccorso che lo hanno visto 48 ore prima potessero prevederle

Saranno celebrati domani, 14 agosto, i funerali di Gaddo Jonathan Giusti, il 31enne dipendente di una ditta di termoidraulica e calciante della Palla Grossa morto il pomeriggio di sabato 6 agosto nella sua abitazione in via Mino da Fiesole a oltre 48 ore dalle dimissioni dal pronto soccorso di Prato a cui il giovane si era rivolto per un dolore toracico. L’ultimo saluto al 31enne si terrà alle 16 nella chiesa di Mezzana. La salma è esposta dalle 15 di oggi alle cappelle della Misericordia di Prato che cura il servizio funebre. Alle esequie sarà presente una rappresentanza deI quattro rioni della Palla Grossa, l’antico gioco cittadino alla cui recente riscoperta Gaddo Giusti aveva aderito subito e con grande entusiasmo indossando la maglia dei verdi. Per questo gli organizzatori gli dedicheranno l’edizione 2022. Sulla morte del giovane, la Procura di Prato ha aperto un’indagine per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati i quattro medici e l’infermiere del pronto soccorso del Santo Stefano che si sono occupati del 31enne dal triage notturno alle dimissioni avvenute circa 9 ore dopo alla luce dell’esito negativo di tutti gli accertamenti. L’autopsia sul corpo di Giusti è stata effettuata ieri dai due medici di Pisa e di Massa incaricati dalla Procura alla presenza dei consulenti delle difese degli indagati e della famiglia del ragazzo. Per avere una risposta chiara sulla causa dell’arresto cardiaco e se poteva essere vista già 48 ore prima dai sanitari del pronto soccorso attraverso gli esami indicati dai protocolli, ci vorrà l’esito dei prelievi istologici e tossicologici che richiederà almeno una ventina di giorni. Sarebbe emerso anche un problema legato a un difetto congenito alle coronarie che potrebbe aver provocato il malore fatale. Tanti, quindi, gli elementi da esaminare per avere un quadro completo e chiaro che possa spiegare questa tragedia e affermare se ci siano stati comportamenti penalmente rilevanti.