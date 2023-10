20.10.2023 h 14:29 commenti

Dolce Vernio, domani la premiazione per il miele più buono della Val di Bisenzio

La giornata si apre all’ex Meucci con il convegno sulla vespa velutina, un confronto sui progetti di monitoraggio e gestione di questa specie di calabrone che minaccia le api ormai anche in Toscana. Rinviata la passeggiata di domenica per il maltempo

Quale produttore vincerà quest’anno il premio per il miele più buono della Val di Bisenzio? Lo sapremo domani, sabato 21 ottobre, perché alle 12 all’ex Meucci, è in programma la premiazione del contest. La giornata si apre però alle 10 con il convegno apistico a cura di Arpat dal tema “Vespa Velutina: il fronte avanza!”, un confronto sui progetti di monitoraggio e gestione di questa specie di calabrone che minaccia le api ormai anche in Toscana. Partecipano Giovanni Cecchi di Arpat e Stefano Fenucci dell’Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani. (Si può prenotare anche il pranzo al 338 3095761).

Purtroppo, invece, viene rimandata la visita guidata “La fabbrica ritrovata. Acqua e opifici nell’Alta Valbisenzio”, con la passeggiata nel verde, dal fiume al Mumat con dolci assaggi. Il sopralluogo di questa mattina sul percorso ha evidenziato come le condizioni del terreno dopo tanta pioggia non siano ideali. L’evento quindi, a cura di Fondazione Cdse e Associazione ScegliAmo Prato con la collaborazione dell’apicoltura Il Glomere, è rinviato ad una prossima data.

Ma torniamo agli appuntamenti di sabato 21 ottobre. La premiazione del contest sarà anche l’occasione per parlare di un’idea che si sta dimostrando vincente, il distributore agricolo di miele, del tutto automatico, dove si possono acquistare i vasetti 24 ore su 24. Ci ha provato un apicoltore di Rasora (nel comune di Castiglione dei Pepoli) che lo ha collocato sul percorso della Via della Lana e della Seta con ottimi risultati. È uno dei tanti progetti che ruotano attorno al miele e alle api, come ad esempio le “arnie narranti”, arnie-librerie realizzate utilizzando recipienti dismessi che durante Dolce Vernio saranno installate nel territorio.

La giornata di sabato si conclude alle 19 al Bar Italia di Vernio, in via del Bisenzio 227, con “Un dolce APEritivo” con i mieli della Val di Bisenzio. Bollicine con speciale degustazione di formaggi e mieli, gelato al miele e altre preparazioni abbinate all’oro della Val di Bisenzio (Prenotazione obbligatoria entro il 19 ottobre al 333 5290565).

Infine, domenica 22 ottobre si conclude al Mumat di Vernio la mostra fotografica “Geografie minime” di Francesco Pellegrino. Un suggestivo racconto di micromondi racchiusi nella natura di Montepiano.