18.09.2023 h 10:59 commenti

Dolce Vernio, al via la consegna dei campioni di miele

C’è tempo fino al 22 settembre per partecipare al concorso Il Miele più buono della Val di Bisenzio” Sono ammessi solo campioni dell'ultima stagione apistica prodotti nei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo

Diffondere la cultura del miele e incentivare la produzione e il consumo del prodotto locale e di qualità. Sono gli obiettivi del contest “Il Miele più buono della Val di Bisenzio”, iniziativa che da sempre fa parte del programma di “Dolce Vernio”.Il contest, istituito dal Comune di Vernio con la collaborazione di ARPAT (Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani), assegnerà dei premi ai mieli di produzione locale che risultino più graditi ai consumatori.“La valutazione spetterà a un gruppo di consumatori – spiega l’assessore a Cultura e Turismo Maria Lucarini – Faremo un assaggio aperto alla cittadinanza venerdì 13 ottobre alle 21 al Meucci, con una formula già sperimentata lo scorso anno. Un momento culturale oltre che di promozione”.È già attivo il bando per consegnare i campioni. Sono ammessi mieli prodotti nella Val di Bisenzio nel corso dell’ultima annata apistica, con contenuto d’acqua inferiore a 18%, perfettamente puliti e che siano stati estratti dai favi mediante centrifugazione. I campioni dovranno comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione.Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 22 settembre per ogni miele con il quale intendono concorrere: 500 grammi di prodotto in vaso di vetro completamente anonimo, scheda di partecipazione debitamente compilata, versamento della quota di 10 euro a copertura parziale delle spese.l bando e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune di Vernio ( link