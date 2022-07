11.07.2022 h 14:49 commenti

Dogaia, sovraffollamento e poco personale. La Lega: "Il ministro intervenga"

Visita dell'onorevole Potenti, membro della commissione Giustizia. "Presenterò un'interrogazione parlamentare - ha detto - situazione che necessita di grande attenzione". Pochi giorni fa un agente è stato ferito da un detenuto che gli ha lanciato contro olio bollente

Duecentododici agenti in servizio a fronte di 550 detenuti: pochi i primi, almeno una sessantina in meno di quanti ne prevede la pianta organica, troppi i secondi. Sono i numeri del carcere della Dogaia da lungo tempo alle prese con una serie di problemi, primo tra tutti le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria che spesso diventa bersaglio delle intemperanze dei detenuti: l'ultimo episodio è costato trenta giorni di prognosi ad un agente investito da un getto di olio bollente.

La lega si è mobilitata e oggi, lunedì 11 luglio, alla Dogaia ha fatto tappa l'onorevole Manfredi Potenti, membro della commissione Giustizia. “La carenza di personale è il primo grande male di questa struttura – ha detto – ho avuto modo di rendermi conto della situazione e nelle prossime ore presenterò un'interrogazione al ministro Cartabia”. La lega invoca l'uso di taser e di spray al peperoncino per consentire agli agenti di difendersi in caso di disordini di aggressioni.

Accompagnato dagli esponenti locali del partito (il commissario cmunale Luis Micheli Clavier, il capogruppo in Consiglio comunale daniele Spada, il consigliere provinciale Diletta Bresci, il responsabile Enti locali Prato Elena Chiti), l'onorevole ha riassunto i punti principali dell'intervento che la Lega suggerisce per il funzionamento del carcere della Dogaia, come di tutte le altre carceri italiane: “Aumento degli agenti in servizio, incremento degli educatori che attualmente qui sono soltanto cinque ma che rappresentano figure fondamentali per contribuire all'assolvimento della finalità che la detenzione deve avere: la rieducazione e il reinserimento sociale alla fine della pena”. Potenti ha parlato del lavoro come condizione attraverso cui il detenuto può riparare materialmente il danno fatto, e della formazione come strumento per tornare alla normalità una volta scontata la pena. “La formazione – ha aggiunto – è un capitolo importante che deve essere previsto, che deve essere introdotto nel sistema carcerario e che deve coinvolgere tutti, detenuti e agenti”.

Il ministro della Giustizia sarà chiamato a dare risposte sulla situazione della Dogaia: “Qualche mese fa – ha ricordato Elena Chiti, promotore della visita di oggi – è stato annunciato un investimento di 11 milioni per il carcere di Sollicciano, poco e nulla per Prato: uno squilibrio che non ha ragione di essere”.

Carenza di personale ma non solo: “I servizi igienici per gli agenti sono inadeguati – ancora Chiti – condizionatori che non funzionano al meglio e con il caldo di queste settimane è facile immaginare il grande disagio, una struttura che nel complesso va migliorata perché ormai di vecchia concezione”.

Un appunto che ha trovato l'immediata adesione dell'onorevole Potenti: “Efficienza ed economicità devono essere elementi all'ordine del giorno – ha spiegato – soprattutto in un momento in cui si parla molto di risparmio energetico e abbattimento dei costi. Occorre pensare all'introduzione di tecnologie che consentano di alleggerire le bollette di luce, acqua e gas. Si parla di transizione ecologica ed energetica, bene applicare tali principi e obiettivi anche alle carceri”.









